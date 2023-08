COGNOMEN FOOTBALL HOODIE BN-KN-U02

コグノーメン大人気モデルニットパーカー

高級感溢れる生地感や細かなディテールがブランドのこだわりが詰まったアイテム。

前後に入るグラフィック、配色となるフード紐もコンテンポラリーな印象。

柔らかく、肌触りも良い為、着心地も抜群です。

合わせやすく重宝いたします。

素材/コットン100%

made in JAPAN

定価39600円

カラーブラック

サイズL

肩幅63cm身幅62cm着丈73cm袖丈71cm

付属品 タグ

新品です。

1477B

N4

40

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

COGNOMEN FOOTBALL HOODIE BN-KN-U02コグノーメン大人気モデルニットパーカー高級感溢れる生地感や細かなディテールがブランドのこだわりが詰まったアイテム。前後に入るグラフィック、配色となるフード紐もコンテンポラリーな印象。柔らかく、肌触りも良い為、着心地も抜群です。合わせやすく重宝いたします。素材/コットン100%made in JAPAN定価39600円カラーブラックサイズL肩幅63cm身幅62cm着丈73cm袖丈71cm付属品 タグ新品です。1477BN440

