afew×asics GEL-LYTE III OG Beauty of Imperfection (B.O.I) アヒュー×アシックス ゲルライト3 オリジナル ビューティー オブ インパーフェクション 29cm

【状態】新品未使用・未試着

【サイズ】29cm (US11.5)

【カラー】POLAR SHADE/SEAGRASS

【付属品】箱・タグ・替え紐

【品番】1201A479-

※すり替え防止の為、返品・返金は対応致しません。予めご了承の上でのご購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド アシックス 商品の状態 新品、未使用

