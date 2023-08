【使い勝手の良い】 MM6 マルジェラ Tシャツ ワンピ 白 半袖 トップス 38 チュニック ミニワンピース

Maison Margiela オーバーサイズTシャツ

女性の方はワンピースにも。ユニセックス

新品未使用 タグつき

定価 66,000円 イタリア製

入手時期 2023年4月

●素材 コットン

●カラー オフホワイト

●サイズ 38 (普段M〜XLくらいのサイズ)

着丈:約92.5cm

裄丈:約51cm

身幅:約55.5cm

総丈:約93cm

着画のモデルさんは168cmです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

