スペシャルオファ iMac（Retina 5K,27-inch,Late 2015）④ デスクトップ型PC

~ご覧頂きましてありがとうございます~

◆状態◆

液晶画面内、フチ周りに画面焼けによる赤みがあります。

液晶表面に微細な傷がわずかにあります。

◆基本仕様◆

・型番:A1419

・OS:macOS Catalina 10.15.6

・プロセッサ : 4GHz クアッドコアIntel Core i7

・ディスプレイ:27インチ(対角)Retina 5Kディスプレイ 5,120 x 2,880ピクセル解像度、数百万色対応

・グラフィックス:AMD Radeon R9 M395

・ストレージ : 1TB フラッシュストレージ

・メモリ:16GB(8GB × 2)

・その他 : 有線LAN・無線LAN・Bluetooth・FaceTime HDカメラ

SDXCカードスロット、USBポート x 4、Thunderboltポートx 2

ギガビットEthernet(RJ-45コネクタ)

詳しくはメーカーホームページからご確認をお願い致します。

OSに関する質問(アップデート・ダウングレードなど)はお答えできません。ご了承ください。

◆内容物◆

本体、電源コード(画像1枚目に写っているものすべて)

・商品の状態はあくまで当方の主観です。

・写真は撮影時の天候や光の状態及びモニター環境により、実物と若干違って見える事がございます。

x1083055462

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

