新しく着き 秋田犬まさるぬいぐるみ特大サイズ【未使用に近い】ラスト１匹⁉️ ぬいぐるみ

★持病の為購入をお待たせする場合(有)★

*お急ぎの方は対応いたしかねます。*

☆自分がされて嫌なことは人にはしない☆

ザギトワ選手に秋田県から贈られた秋田犬まさるぬいぐるみ特大サイズです。

保存会公認の名札を首輪につけております。 タグ付きです。

秋田犬保存会から直接購入しました。

当時45000円前後で着払いで購入しました。現在では50000円以上の様子です。

高値の為万が一取り引きに不安を感じた場合はごめんなさい❌お断りします。

出品の無い子は❌おりません。

新品ですが袋から出した為に未使用に近いとしております。

対象年齢6歳以上になります。

生後36カ月未満は使用禁止です。

コメントできない人は❌購入しないでください。着払いは必ずコメントが必要です。

⚠️即購入は❌必ずコメントをお願いいたします。箱の準備や商品の状態等再確認します。詳しくはプロフの一読をお願い(。-人-。)いたします。⚠️

着払いのみ対応させていただきます。

★必ずお受け取りいただける方のみです‼️

価格は気まぐれ変更します。

*おまとめはトラブル防止の為❌

*ギリギリまで値下げ済み*

値下げは適宜いたします。(^∇^)

よかったらいいねやフォローしてくださいね。(^ω^U)

⚠️値下げ交渉は対応いたしかねます⚠️

手数料が1割引かれる為割高になります。

集荷はヤマト運輸さん↔️郵便局さんになります。都合により変更します。指定対応はできかねます。時間指定のみ可能です。購入前にお知らせください。購入後は対応いたしかねます。

タバコは吸いません。ペットは居ます。

屋内は(=^ェ^=)、屋外は(゜∈゜ )

アレルギー体質の方は⚠️ご注意ください。

トラブル防止の為激しいアレルギー体質の方はご遠慮ください。

発送の際には細心の注意をさせていただきます。あくまで素人ですので100%完璧ではないのでご理解ください。⚠️ギリギリの箱に入れる際に圧縮の関係上直接箱に入れさせて頂きます。未使用に近い品は袋無しです。袋入りの対応はできかねます。送料は集荷に来られるまでわかりかねます。⚠️

⚠️プロフは日々更新中です。おそれいりますがコメントをされる前に今一度プロフの一読をして頂きコメントをお願い(。-人-。)いたします。⚠️

秋田犬

まさる

日本犬

素人の寸法ですが縦64×横69個体差(有)

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

