www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
バスケ界の王様レブロン・ジェームズとフットボール界の未来を担う神童キリアンムバッペとのコラボバッシュです。
Gori専用 Aime Leon Dore × new balance 993
NIKE WMNS AIR MAX 95 ナイキ エアマックス イエロー
以前新品を購入し1度しか使用していません。
NIKE METCON4 XD X 新品 31㎝ ブラック
サイズが合わなかったため出品します。
ナイキ レブロン17 ロウ パーティクルグレー 28cm 新品 箱付き
クラークス Rockie2 UpGTX / ロッキー２アップゴアテックス
定価22,000円
80's ヴィンテージ コンバース オールスター hi 当て布付き 囲みロゴ
ロスタイム様専用【値下げ】靴工房サンガッチョ “マジックカスタム”
サイズ...28.5cm
nk-1796.new balance ニューバランス M991GL
値段交渉受け付けます。
AMIRI スケルトン スリッポン スニーカー(サイズ44)
VOGAL STAND VOGAL1's SNEAKER 世界限定1000足
バスケ
ナイキ エアフォース1 ロー レトロ ココア スネーク 2018
バッシュ
【VINCE】メンズレザースニーカー US9.5 27.5cm
レブロン・ジェームズ
NIKE ナイキ ブレーザーストレンジャーシングス Blazer HAWKINS
レブロン18
NIKE ウィメンズエアジョーダン1
ムバッペ
【専用】希少eytys Angel エイティス エンジェル
商品の情報
商品のサイズ
28.5cm
ブランド
ナイキ
商品の状態
未使用に近い
限定 アシックス ASIS ウィンジョブ CP304BOA 24.0
AIR JORDAN 1 HIGH REACT
ニューバランス CM996 GTX A2 ゴアテックス
facetasm nike
アイケーイー ニルズ×IKE マルチエッジソール
バスケ界の王様レブロン・ジェームズとフットボール界の未来を担う神童キリアンムバッペとのコラボバッシュです。以前新品を購入し1度しか使用していません。サイズが合わなかったため出品します。定価22,000円サイズ...28.5cm値段交渉受け付けます。バスケバッシュレブロン・ジェームズレブロン18ムバッペ
商品の情報
商品のサイズ
28.5cm
ブランド
ナイキ
商品の状態
未使用に近い
５５％以上節約 レブロン ナイキ 18 28.5cm ムバッペ キリアン スニーカー
375
1分钟前
５５％以上節約 レブロン ナイキ 18 28.5cm ムバッペ キリアン スニーカー
¥
13,000
¥
11,050
(税込) 送料込み
11
6
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
靴
スニーカー
レブロン ナイキ 18 28.5cm ムバッペ キリアン
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
a982eb9
1956
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (6)
５５％以上節約 レブロン ナイキ 18 28.5cm ムバッペ キリアン スニーカー
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥12,000
¥10,200
【専用です】Jordan 1 Retro High OG Couture
¥30,500
¥17,385
ナイキ エアジョーダン1 スパイダーマン
¥11,900
¥10,115
新品 ナイキ ズームフライ4 エキデン(Ekiden) 27.5cm
¥27,800
¥15,568
美品 2018年復刻 NIKE AIR MAX 95 イエローグラデ 27cm
¥21,800
¥12,208
New Balance U9060MAC SEA SALT 27cm
¥13,000
¥11,050
エアマックス90 ベアリーローズ/ホワイト 28cm
¥15,800
¥11,850
clarks kith mlb コラボ ワラビー ローカット 人気
¥12,500
¥10,625
PUMA / ウィークエンド OG スニーカー
¥16,000
¥12,000
Gasp シューズ 8.5 28センチ
¥12,000
¥10,200
コンバース オールスター カモフラ 90年代 USA製
¥22,400
¥12,544
限定値下げ【新品箱あり】ナイキ エアジョーダン2 レトロ BHM 26.5センチ
¥39,900
¥22,743
⭐️希少⭐️adidasスターウォーズコラボ
¥29,300
¥16,408
○新品未使用 recouture ジャーマントレーナー シャークソール ブラウン
¥32,000
¥18,240
ナイキ エア ジョーダン6 レトロ ゴルフシューズ ホワイト/ボルドー
¥28,900
¥16,184
【29㎝】NIKE Jordan 1 High OG ElectroOrange
¥18,750
¥14,063
adidas Originals スニーカー GAZELLE 27cm
¥15,000
¥12,750
ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト%2 26.0cm
¥10,900
¥9,265
new balance 550 28
¥10,000
¥8,500
お食事処 海野亭様専用
¥1,000,000
¥460,000
Nike Lil nas X サタンシューズ 26.5cm 未使用 666足限定
¥10,000
¥8,500
NB m2002rdf 25.5cm
¥24,000
¥13,440
NIKE×AMBUSH AF1 BLACK
¥19,999
¥14,999
イエナ パニエスカート 38
¥15,000
¥12,750
MINEDENIM Hazy Border T-SH Tシャツ ボーダー L
¥25,000
¥14,000
オーシバル ダッフルコート
¥54,999
¥29,699
リーリエの全力 sr ポケカ
¥100,000
¥46,000
GLASSY SUNGLASS HAROSHI POLARIZED サングラス
¥43,000
¥23,650
CELINE セリーヌ ラゲージ ファントム
ホーム
５５％以上節約 レブロン ナイキ 18 28.5cm ムバッペ キリアン スニーカー
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.