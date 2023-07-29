５５％以上節約 レブロン ナイキ 18 28.5cm ムバッペ キリアン スニーカー

バスケ界の王様レブロン・ジェームズとフットボール界の未来を担う神童キリアンムバッペとのコラボバッシュです。

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ムバッペ

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

バスケ界の王様レブロン・ジェームズとフットボール界の未来を担う神童キリアンムバッペとのコラボバッシュです。以前新品を購入し1度しか使用していません。サイズが合わなかったため出品します。定価22,000円サイズ...28.5cm値段交渉受け付けます。バスケバッシュレブロン・ジェームズレブロン18ムバッペ

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

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