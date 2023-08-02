大きな割引 Tab LAVIE E PC-TE510KAS　ほぼ未使用 TE510/KAS タブレット

LAVIE Tab E TE510/KAS PC-TE510KAS

HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE



Panasonic VIERA ポータブルテレビ SV-ME5000

購入しましたが殆ど使わないしこれからも使う予定ないので出品します。

iPad Pro 第2世代(2016年発売)WI-FI 128GB ゴールド



iPad 第9世代 256GB

使用回数は５回くらいです。時間にして2時間くらいだと思います。

Acouto モバイルモニター 17.3インチ



Huawei matepad 10.4

レンズフィルム貼付済み

新品同様 iPad 第9世代 WiFi Cellular Simフリー 64GB

カバー付き

Apple iPad 第6世代 WiFiモデル 32GB A1893 シルバー

充電器など未使用

●最終値下げ！●iPad6 32G Wi-Fi＋セルラータイプ、SIMフリー



最終値下げ‼️美品 IPAD第10世代 256GB 2023年購入



【ほぼ完品】iPad Pro 10.5 256GB Cellular フルセット

画面サイズ: 10.3 インチ

【児山ロイ様専用】iPad Pro 第4世代 12.9インチ 128GB

画面解像度: 1920x1200

i pad 第6世代 wi-Fiモデル

OS種類: Android 9.0

iPad mini2 16GB フィルムandケース付き

ストレージ容量: 32GB

Logicool Combo touch iPad pro 11インチ

メモリ: 2GB

タブレット HP ElitePad 900

CPU: Helio P22T

訳有 iPad Pro 12.9 Cellular 256GB MTHV2J/A

重量: 460 g

iPad mini5 シルバーモデル 64GB セルラーモデル

幅: 244.2 mm

wacom cintinq16 シン様用

高さ: 8.2 mm

iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB スカイブルー

奥行: 153.3 mm

iPhone8 64GB（ぴよぴよぴーよさん専用）

カラー: シルバー

iPad Air 2 16GB

本体カードスロット: microSDカード

SIMフリー★iPad mini6 64GB cellular グレー★

本体インターフェース: USB Type-C

iPad mini 4 Wi-Fi Cellular 32GB ゴールド

カメラ画素数: 800 万画素

値下 LENOVO TB-8505X ウーバイーツタブレット 店舗用



amulet7 P10SU Plus 10インチ タブレット

#LAVIE

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

LAVIE Tab E TE510/KAS PC-TE510KAS購入しましたが殆ど使わないしこれからも使う予定ないので出品します。使用回数は５回くらいです。時間にして2時間くらいだと思います。レンズフィルム貼付済みカバー付き充電器など未使用画面サイズ: 10.3 インチ画面解像度: 1920x1200OS種類: Android 9.0ストレージ容量: 32GBメモリ: 2GBCPU: Helio P22T重量: 460 g幅: 244.2 mm高さ: 8.2 mm奥行: 153.3 mmカラー: シルバー本体カードスロット: microSDカード本体インターフェース: USB Type-Cカメラ画素数: 800 万画素#LAVIE

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

アップル第6世代 iPad 32GB wifiモデル 管理番号：0902電池良好 比較的美品 iPad Pro 第1世代 32GB 9.7 SIMフリーiPad mini 5セルラー 64GB & Apple Pencil