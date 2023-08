●アイテム

●サイズ

表記34(M相当)

肩幅41cm

身幅42cm

着丈64cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

●素材

画像参照

ストレッチなし

●状態

S

*下記基準でランクを決めております。

SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品

S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品

A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品

B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品

C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品

●カラー

エメラルドグリーン

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

●購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・個物市場・ストア商品

鑑定済み商品

●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

●最後に

必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。

●管理番号

TG559-M-NB3-DE33・6

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アナイ 商品の状態 未使用に近い

●アイテムジャケット ノースリーブ ANAYIサマーツイード サマージャケット●サイズ表記34(M相当)肩幅41cm身幅42cm着丈64cm平置き実寸。着画はお断りいたします。●素材画像参照ストレッチなし●状態S*下記基準でランクを決めております。SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品●カラーエメラルドグリーン※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。●購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・個物市場・ストア商品鑑定済み商品●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。●最後に必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。●管理番号TG559-M-NB3-DE33・6

