【超目玉枠】 希少 00’s アーカイブ Mihara Yasuhiro ミハラヤスヒロ 半袖 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ミハラ ヤスヒロのダメージ加工されたTシャツです。

めちゃくちゃカッコいいです。

気になる方は是非!

サイズ

着丈67

身幅45

袖丈20

肩幅44

ミハラ ヤスヒロ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミハラヤスヒロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

