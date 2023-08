★全品送料無料

【商品説明】

LAVERの7MM CURB CHAIN T BAR ブレスレットです。大阪のセレクトショップSilver and Goldで購入しました。

L.A.発のアクセサリーブランドLAVERが提案するアクセサリーの中でも初期から展開されている定番ブレスレットです。

タスコの熟練職人の手作業により、オールハンドメイドで細部までこだわり作られており、シンプルながらもシルバー特有の美しい光沢が際立つデザインです。

※定価44,000円

【商品詳細】

■ブランド:LAVER

■商品名:7MM CURB CHAIN T BAR ブレスレット

■サイズ:全長約21cm、幅0.7cm

■色:シルバー

■素材:Silver925

■状態:数回程度着用

※目立った傷や汚れはない認識ですが、使用に伴う多少の擦り傷等ございます。一度人の手に渡ったものということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

■付属品:箱、巾着

■発送方法:

・梱包サイズの都合上、圧縮して包装することがあります。商品到着後、袋を開けると空気が入り、元の状態に戻りますがシワなどが残る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■その他、注意事項

・仕事の関係で発送までお時間を頂くことがあります。ご理解頂けますと幸いです。

・自宅マンションにて保管しております。

■商品詳細

商品コード -

Silver925

商品の情報 ブランド ラバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

