evenflo のベビーカーとチャイルドシートのセットです。

※持ち手破けあり

※シートシミ箇所あり

分かりにくいですが画像5枚目の右下

ハンドメイドのカバーをお付け致します。

特徴

トラベルシステムは、赤ちゃんをベビーシートに寝かせたままお家からお車へ、

また車内から簡単にベビーシートごとベビーカーへ移動しセットできます。

大切な赤ちゃんにいつも優しく利便性に富んだ気配りシステムです。

ライド・アロング・ボード付属の為、上のお子様と一緒に楽しくお出かけできます。

・背もたれは無段階にリクライニング調節できます。

プチプチに2重に包んで、

宅配便2口でお送り致します。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

evenflo のベビーカーとチャイルドシートのセットです。※持ち手破けあり※シートシミ箇所あり分かりにくいですが画像5枚目の右下ハンドメイドのカバーをお付け致します。特徴トラベルシステムは、赤ちゃんをベビーシートに寝かせたままお家からお車へ、また車内から簡単にベビーシートごとベビーカーへ移動しセットできます。大切な赤ちゃんにいつも優しく利便性に富んだ気配りシステムです。 ライド・アロング・ボード付属の為、上のお子様と一緒に楽しくお出かけできます。・背もたれは無段階にリクライニング調節できます。プチプチに2重に包んで、宅配便2口でお送り致します。

