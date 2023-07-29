沸騰ブラドン シャープ　全自動洗濯乾燥機　大容量　8kg 26A 格安 4.5kg 洗濯機

管理番号【20.0】小

家電セット★一都三県★格安 一人暮らし 冷蔵庫 洗濯機 T14

★ご挨拶★

AQUA AQW-S45JBK （FS)2021年製 4.5kg

◽︎洗濯機台数3000台突破

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設置まで対応し、すぐに使用できる状態で提供致します。

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札幌市近郊の方限定！送料無料！分解清掃済！シャープ 洗濯機 ES-GE5A-V

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専用の薬剤を使用し洗浄。

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衣類のイヤなニオイ・黒い汚れのもととなるカビや細菌まで除去します。

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2019年製 洗濯機 Haier JW-C55D(W)

念入りに何度も水清掃、脱水を繰り返し、「防カビ」「消臭」「抗菌」「防汚」を徹底清掃しております。

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シャープ ドラム式 洗濯乾燥機 ES-S7A-WL ヒーターセンサー乾燥

乾燥機能タイプの洗濯機は

パナソニック 全自動洗濯機 6kg NA-F60B15 2021年製

3度試運転で繰り返し

Panasonic 電気脱臭機ハンガー MS-DH210-K

乾き、温度なども念入りに確認しております。

ドラム式洗濯乾燥機IRIS FLK832 WHITE



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★メーカーラインナップ★

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パナソニック10キロ洗濯機⭐︎使用期間約4年

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【埼玉】→一部地域要対応

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【千葉】→一部地域要対応

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【静岡】→一部地域要対応

送料込み＊ヤマダ電機 全自動洗濯機 4.5キロ 2022年製＊

【山梨】→一部地域要対応

SHARP シャープ 洗濯機 2019年式 ES-GE5C-W



TOSHIBA AW-45M7(W) 分解洗浄済み洗濯機

★洗濯機★

浴室換気暖房乾燥機 TOTO TCF6621

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▫メーカー シャープ

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▫型番 ES-TX8C-W

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▫容量 洗濯8kg 乾燥4.5kg

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▫寸法 高102横60奥65

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購入後もわかりやすく丁寧にスムーズのキャッチボールで設置まで、安心できる取り引きを心掛け

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★8キロサイズ以上、大型のドラム式洗濯機を購入を検討中のお客様へ★

Panasonic NA-VG1000L-S 【4/10or4/11発送予定】



Panasonic ドラム式洗濯機 NA-VX8600L 2016年製

設置の場所の寸法、サイズは予めご確認宜しくお願いいたします。

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パナソニック 全自動洗濯機 洗濯 5kg NA-F50B12

★購入希望前のコメント入力例★

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シャープ洗濯機 7Kg時短コース 穴なし槽でカビブロック 風乾燥機能付き



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2018年製 大容量9.0kg ドラム式洗濯乾燥機 東芝【地域限定配送無料】

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