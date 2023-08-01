最新コレックション DOLCE&GABBANA マルチポケットスリムカーゴパンツ　ブラック　44 黒 ワークパンツ/カーゴパンツ

DOLCE&GABBANA
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ドルチェ&ガッバーナ
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ドルチェアンドガッバーナ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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DOLCE&GABBANAドルチェ&ガッバーナマルチポケット スリムカーゴパンツ黒 ブラック 44 Sサイズ イタリア製#この出品者の他のアイテムも見てみるサイズ表記 44 (Sサイズ)実寸サイズ ウエスト： 41cm 股上： 23cm 渡り幅： 27cm 股下： 83cm裾幅 : 18cm総丈:99cm素材 綿88% シルク12%イタリア製【状態】【 7/10 】特に目立つダメージも無く、 まだまだ活躍してくれるユーズドです。6k16cijj
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ドルチェアンドガッバーナ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし