最新コレックション DOLCE&GABBANA マルチポケットスリムカーゴパンツ　ブラック　44 黒 ワークパンツ/カーゴパンツ

DOLCE&GABBANA

ドルチェ&ガッバーナ

黒 ブラック 44 Sサイズ イタリア製

サイズ表記 44 (Sサイズ)

実寸サイズ

ウエスト: 41cm

股上: 23cm

渡り幅: 27cm

股下: 83cm

裾幅 : 18cm

総丈:99cm

素材 綿88% シルク12%

イタリア製

【状態】【 7/10 】

特に目立つダメージも無く、

まだまだ活躍してくれるユーズドです。

DOLCE&GABBANA マルチポケットスリムカーゴパンツ ブラック 44 黒



6k16cijj

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

