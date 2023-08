ご覧頂きまして誠に有難う御座います。

恐縮ですが値下げ交渉はお受けしておりません。

プロフィール欄の御一読をお願い申し上げます。

ラスト1点

[“商品”に関して]

MARMOT

STORM JACKET

[SIZE] M

着丈69/胸囲69/身巾84.5cm

【Marmot(マーモット)】について

高機能で高感度な、アメリカ生まれの

本格的アウトドアブランド。

1974年、カリフォルニア大学でアラスカ氷河を

研究するエリック・レイノルズと

デイヴ・ハントリーの二人の独創によって

Marmotは誕生。

アウトドア界で初めて『Gore-Tex®』を採用

20デニールナイロンの防水透湿素材を使用し

たジャケット。耐水圧20000mm、アウトドア

アクティビティ時の悪天候に対応することが

できます。適度なストレッチ性とソフトな風

合いで着心地が良いため、タウンユースでの

使用にもおすすめ。本品は未使用ですが素材

の性質、製造過程において目立たない小きず

やスレ等がある場合もございます。経年劣化

などがあるかもしれません神経質な方のご購

入はご遠慮ください。写真にてとう商品状態

のご確認をよろしくお願いします。色味等は

たしょう誤差があるかもしれません。衣装専

用倉庫にて湿度温度管理していたので状態は

良いと思います(多くの購入者様にお喜びを戴

いております)。店頭の新品ではないのでその

ことなどをふくめ御了承下さいませ。これら

を鑑み特典を検討させて戴きました。特典権利

を有している場合、同封させて戴きます。

【“特典”について】

【特典/A】

adidasもしくはReebokどちらか一方

Tシャツ

【未使用】【正規品】

2000円相当

※特典に関しては当方側で決めて

権利を有する場合、同封させて戴きます

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マーモット 商品の状態 新品、未使用

