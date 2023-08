低価格 6 ストリートファイター Mad Box　PS5 Gear 家庭用ゲームソフト

【PS5】Street Fighter 6 Mad Gear Box / 数量限定特典付

[[Mad Gear Box 同梱内容]]]

1.Mad Gear Box(グッズ外箱)

以下、2~5のアイテムを収納してお届けいたします。

2.POP UP PARADE ルーク&キンバリー(2体セット)

仕様:プラスチック製 塗装済み完成品・ノンスケール・専用台座付属・全高:約170mm

原型制作:湯浅浩(マックスファクトリー)

彩色:彩部一路

制作協力:マックスファクトリー

3.Art Book

仕様:A4ソフトカバー、64P(表紙含む)

※本文は全て英語になります。

4.Sticker Set(全12枚)

春麗の弟子リーフェンのノートPCに貼られているステッカーセットです。

5.Figure Diorama Boards(計2枚)

フィギュア用の背景台紙をご用意しました。

対戦ステージとロゴデザインとなります。

----------------------------------------

[[[デジタルコンテンツ]]]

〈コンテンツ内容〉

Year1 アルティメットパス

・追加キャラクター4体

・追加キャラクター4体のカラー:Outfit 1 カラー 3-10

・追加キャラクター4体のコスチューム:Outfit 2 (カラー 1-10含む)

・追加キャラクター4体のコスチューム:Outfit 3 (カラー 1-10含む)

・追加ステージ2種

・購入特典:ドライブチケット7,700枚

プロダクトコード有効期限:【2023年10月30日(月)23時59分まで】

新品未開封

送料無料

即購入可

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

