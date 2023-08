THE NORTH FACE Explore

【新品未使用】CORDURA CAMERA BAG by JIRO KONAMI

「CORDURA CAMERA BAG by JIRO KONAMI」

CORDURA CAMERA BAG

カメラバック

JIRO KONAMI(小浪次郎)氏監修

⭐︎新品未使用⭐︎

■商品名:CORDURA CAMERA BAG

■重量: 約1,710g

■容量: 25L(内容量23L)

■サイズ:H27×D37×W25cm(外寸)

■カラー:ブラック

収納部分についてですが、この鞄はカメラバッグらしく、ポケットなどの収納部分がたくさんついています。

両端にカメラ本体。

真ん中にレンズを入れることができます。

中のインナーバッグは位置を動かすことができるので、旅行鞄として、衣類を入れることも可能です。

また、16インチのパソコンを収納できる部分があるのも、この鞄の魅力の一つ。

ポケットは外側に4つついています。

正面に2つとサイドに2つです。

サイドのポケットにはバッテリーや細かなものを入れています。

正面のポケットにはSDカードなどを入れています。

スーツケースの取手に引っ掛けることもできるので、荷物が多い時も快適に持ち運び可能です。

上部には三脚やライトスタンドを取り付けることも可能。

実際に以下の機材を一度に入れることができました。

ミラーレスカメラ2台

レンズ6本

予備バッテリー4つ

クリップオンストロボ1台

ノートPC1台

タブレット1台

三脚

鞄自体が大き過ぎず、必要なものをしっかり入れられる容量なので、本当に使うシーンの多いカメラバッグです。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

バッグサイズ···A4サイズ収納可

カラー...ブラック

#thenorthface

#ザノースフェイス

カラー...ブラック

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

