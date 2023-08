ご覧頂き有難う御座います!!

●アイテム名・サイズ・色

サイズ 26cm(lvサイズ7.5)

色 ホワイト

●コンディション

新品未使用

●付属品

箱、保存袋

●生産国

イタリア

●購入場所

ヴィトン直営店

●商品説明

ルイ・ヴィトンの2023春夏メンズ・コレクションに登場した「LV トレイナー マキシ・ライン スニーカー」。ヴァージル・アブローが手掛けた、プレタポルテから着想を得たオーバーサイズのフィット感が特徴のカルト的人気を誇る「LVトレイナー・ライン スニーカー」を再解釈した1足。カーフレザーのアッパーには厚手のテキスタイルを使用したシューレースをあしらい、カラフルなビーズでメゾンのキーシグネチャーを表現しました。シュータンにはLV イニシャルが、アウトソールにはモノグラム・フラワー モチーフが彩りを添えます。

製品仕様

・素材:ミックス素材

・シグネチャーのアクセサリー付きのレース

・アウトソール:ラバー

・サイドと背面、シュータンにLV イニシャル

・サイドにVuittonシグネチャー

・アウトソールにモノグラム・フラワー モチーフ

REF:BOQU2PMI

●備考欄

確実正規品になります。

まだ日本で使用している方は少ないと思うのでこの機会に。

他にもレア物商品など多数出品しております。

何卒宜しくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

