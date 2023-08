❤モモカメハウスです(^^)/こちらのレンズはF4通しとしたことで、高画質と利便性の両立が実現☆手ブレ補正も付いているので普段使いのレンズとしてはこれ一本で十分❤

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

❤モモカメハウスです(^^)/こちらのレンズはF4通しとしたことで、高画質と利便性の両立が実現☆手ブレ補正も付いているので普段使いのレンズとしてはこれ一本で十分❤☆即購入OK!気軽にご質問ください☆φ(・_・◆対応機種◆φ(・_・フルサイズ機・APS-C機に対応❤【特徴】❤シグマには「Contemporary」「Art」「Sports」という3つのプロダクトラインがあり、本レンズはArtラインで最新の技術が搭載されています☆シグマのレンズはもともとシャープな画を紡ぐ印象ですが、Artレンズはその描写がより際立っています!105mmというのはとても便利で、少し離れた位置から被写体を切り取る感じの撮影にはもってこい。町撮りなどにも非常にGood☆手ブレ補正機構も装備されているので普段使いのレンズとしてはこれ一本で十分☆是非、この機会に♪✿【おすすめポイント】✿✨手振れ補正つき新型アートレンズ✨初期不良1週間保証✨全国送料無料✿【コンディション】✿外観、少し線状のスレ傷はありますが、大きな当たり傷などないキレイなレンズです♪レンズ前玉端に2㎜ほどの線傷ありますが撮影に影響なし。レンズ内、前玉に使用に伴うチリの混入がありますが撮影に影響なく、カビ・くもりなくクリアなレンズ☆動作も、もちろん問題ありません!✿【お届けするもの】✿・本体(+前後キャップ)・フード・元箱※他のネットショップに同時出品している為、売切れた場合突然出品取り下げしますのでご了承くださいm(__)m最後までご覧いただき、ありがとうございました(^^)/#モモCameハウスNikon一眼レフレンズ

