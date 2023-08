注目のブランド NORTH US規格　THE FACE M トレッキングカーゴパンツ 2WAY ワークパンツ/カーゴパンツ

US規格 THE NORTH FACE 2WAY トレッキングカーゴパンツ M

サイズ M

日本人サイズ M~L

ウエスト 76㎝

ヒップ 100㎝

股下 75㎝

生地

ナイロン 100%

2WAY

着脱ZIPは、右足赤 左足黒 色が分かれています

ZIPが太ももに当たらない構造になっています

足元にもZIP(トレッキングブーツ対応

使用感は少ないですが

古着でございます

ご検討宜しくお願い致します。

管理番号 423

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

