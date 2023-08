新しいエルメス K-PRO ディアドラ　スタイル10 MG14+ 26.5cm 26cm AG シューズ

【ご購入・交渉前に必ずプロフィールを一読ください】

【注意事項】

これ以上の値下げは考えておりません。

使わないのでお売り致します。

即購入可能な方のみ在庫確認をお願いいたします。

少し前のモデルですので、ご使用に関しては自己責任にてお願い申し上げます。

※外箱にそのまま伝票を貼り付けて発送させていただきます。ご了承の程お願い申し上げます。

【商品説明】

元鹿島アントラーズ所属、元日本代表の岩政大樹モデル。

人の足の形に近いアナトミックラストを採用し、よりシューズのフィット感をアップ。

グリップ力、安定性、柔軟性に優れたハードグランド&人口芝グランドに対応した新しいアウトソール「MG14+」。

ヒールにはストレスを与えないようにサポートする新開発バックカウンター「モルフォシステム」を採用。

前足部の屈曲性に優れ、足の安定性をサポートするアクセラーを搭載。

アッパー:天然皮革(カンガルーレザー)、人工皮革

インソール:取替可

アウトソール:合成樹脂(MG14+)

ラスト:STILE10アナトミカル

【サイズ】

26.0cm

26.5cm

※ご購入前に希望サイズをご連絡ください。

バルサ アディダス アディゼロ F50 プレデター エース エックス ACE X プレデターマニア メッシ コパ パティーク パワースワーブ ファンバステン ヴィエリ インザーギ カッサーノ コルドバ ロイキーン スタンコビッチ ユヴェントス ASローマ フランチェスコ・トッティ フィオレンティーナ ユベントス ACミラン ボローニャ インテル ブレシア イタリア ロベルト・バッジョ

ナイキ マーキュリアル スーパーフライ ヴェイパー マジスタ オブラ オーパス ファントムビジョン ファントムヴェノム ハイパーヴェノム ティエンポ レジェンド エリート 25.5cm 26cm 27cm 27.0cm

人気シリーズ···NIKE ティエンポレジェンド

サイズ···26 〜 26.5cm

種類···サッカースパイク

特徴···人工皮革アッパー、天然皮革アッパー、固定式スタッド、屋外用ソール

ソール・靴底特徴···AG・アーティフィシャルグラス、FG・ファームグラウンド、HG・ハードグラウンド、MG・マルチグラウンド

【ご購入・交渉前に必ずプロフィールを一読ください】【注意事項】これ以上の値下げは考えておりません。即購入可能な方のみ在庫確認をお願いいたします。少し前のモデルですので、ご使用に関しては自己責任にてお願い申し上げます。※外箱にそのまま伝票を貼り付けて発送させていただきます。ご了承の程お願い申し上げます。【商品説明】元鹿島アントラーズ所属、元日本代表の岩政大樹モデル。人の足の形に近いアナトミックラストを採用し、よりシューズのフィット感をアップ。グリップ力、安定性、柔軟性に優れたハードグランド&人口芝グランドに対応した新しいアウトソール「MG14+」。ヒールにはストレスを与えないようにサポートする新開発バックカウンター「モルフォシステム」を採用。前足部の屈曲性に優れ、足の安定性をサポートするアクセラーを搭載。アッパー:天然皮革(カンガルーレザー)、人工皮革インソール:取替可アウトソール:合成樹脂(MG14+)ラスト:STILE10アナトミカル【サイズ】26.0cm26.5cm※ご購入前に希望サイズをご連絡ください。人気シリーズ···NIKE ティエンポレジェンドサイズ···26 〜 26.5cm種類···サッカースパイク特徴···人工皮革アッパー、天然皮革アッパー、固定式スタッド、屋外用ソールソール・靴底特徴···AG・アーティフィシャルグラス、FG・ファームグラウンド、HG・ハードグラウンド、MG・マルチグラウンド

