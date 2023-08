【限定特価】 ローリーロドキン　"ジャイアント"ゴシッククロス Rodkin Loree ネックレス

ローリーロドキン / ゴシッククロス "ジャイアント"サイズ

Loree Rodkin

【送料無料】

・GIANT GOTHIC CROSS SILVER PENDANT

SILVER/ZIRCONIA

・Loree Rodkin定番『ゴシッククロス』のジャイアントサイズです

ラージサイズよりも大きなものです

定価162,800円

・数年前最後に着用してからクリーニングし、

数年間アクセサリーケース内にて保管しておりました

・大きな傷や汚れはありません

(※写真をご確認いただいた上でご購入願います)

・特に気になる臭い、素材のベタつき等はありません

・箱等の付属品、チェーンはございません

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

【ブランド】Loree Rodkin

【カラー】Silver

【素 材】シルバー、ジルコニア

【サイズ】

縦約76mm 横約46mm

【購入元】都内の正規店

※値引き交渉は、お受けできません

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

◎ご注意点◎

※画像で状態をご判断の上、ご購入くださいませ

(可能な限り高画質での商品登録を心がけております)

※中古品の為、状態を気にされる方は購入をお控えくださいませ

※すり替え防止の観点から購入者都合の返品はお受けできません

※画像に写りきらない細かなスレ傷等ある場合がございます

また、端末により色などが実物と写真とで若干異なる場合がございます

ご理解いただける方のみご購入願います

神経質な方はご遠慮くださいませ

#LoreeRodkin

#ローリーロドキン

#ローリーロドキンネックレス

#ユニセックスネックレス

#ネックレス

#メンズネックレス #レディースネックレス

#ローリーロドキンクロス

#ジルコニア

#ゴシック

商品の情報 ブランド ローリーロドキン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ローリーロドキン / ゴシッククロス "ジャイアント"サイズLoree Rodkin【送料無料】・GIANT GOTHIC CROSS SILVER PENDANT SILVER/ZIRCONIA・Loree Rodkin定番『ゴシッククロス』のジャイアントサイズです ラージサイズよりも大きなものです 定価162,800円・数年前最後に着用してからクリーニングし、 数年間アクセサリーケース内にて保管しておりました・大きな傷や汚れはありません(※写真をご確認いただいた上でご購入願います)・特に気になる臭い、素材のベタつき等はありません・箱等の付属品、チェーンはございません- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 【ブランド】Loree Rodkin【カラー】Silver【素 材】シルバー、ジルコニア【サイズ】 縦約76mm 横約46mm【購入元】都内の正規店※値引き交渉は、お受けできません- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ◎ご注意点◎※画像で状態をご判断の上、ご購入くださいませ (可能な限り高画質での商品登録を心がけております)※中古品の為、状態を気にされる方は購入をお控えくださいませ※すり替え防止の観点から購入者都合の返品はお受けできません※画像に写りきらない細かなスレ傷等ある場合がございます また、端末により色などが実物と写真とで若干異なる場合がございます ご理解いただける方のみご購入願います 神経質な方はご遠慮くださいませ #LoreeRodkin#ローリーロドキン#ローリーロドキンネックレス#ユニセックスネックレス #ネックレス#メンズネックレス #レディースネックレス#ローリーロドキンクロス#ジルコニア#ゴシック

