格安即決 モンキースエード バンズ オールドスクール緑 skool285 old VANS スニーカー

NIKE ×クロット エアジョーダン5

バンズ

オールドスクール モンキースウェード

VANS OLD SKOOL V36CL MKS

スニーカー シューズ

天然皮革

サイズUS10.5(28.5cm)貴重な大きなサイズ

緑 グリーン スェード 人気色

正規品 限定品 新品未使用箱あり

エラ、スリッポン、ハーフキャブ等と並んでバンズの名品

毛羽立ち感のある粗めのスウェード(モンキースウェード)が施されたキックス

存在感抜群

エイジングも楽しめます

シュプリーム、オフホワイト等のストリートブランドによくあいます

エアジョーダン1 OG、ダンク dunk sb等と履き比べても面白い

ロンハーマン、オーラリー、ヤエカ、ノンネイティブ、ニードルス、マルニ等にも相性抜群

チャックテイラー CT70、ラストコロンビア等 ローテク古着好きに最適

501XX、bigE、RRL アメカジ系な方に

テンダーロイン、wtaps、フラグメント、ヒューマンメイド等にも最適

supreme、RHC、wtw、visvim FRAGMENT

新品未使用ですが、試着跡あり

製造工程、保存時並びに試着時に付着したと思われる軽微な汚れあり

見落としている点があるかもしれませんが御了承ください

御理解あるスムーズな方で

状態を極端に気にされる方並びに神経質な方の取引お断り

靴スニーカーの出品物に関して

基本的に中古品(稀に出品する新品デッド含む)で製造から年月が経過しているものが殆どですので

(出品前、発送前の最低2度以上)入念に状態確認し状態の詳細は勿論

分かるものには出来る限り製造年代も商品説明に記載していますが

素材によっては経年劣化による加水分解、内部での破損、ソールの剥がれ寸前など

目視で表面からの確認ではどうしても分からないものもございますし

その点に関して御理解いただける方のみの取引でお願いします

又、発送後の状態変化など補償はいたしかねます

気になる点がある場合は入札前に入念に御質問ください

プロフィールもあわせて必読ください

入札いただいた時点で上記の点並びにプロフィール内容御理解いただいたものとみなし取引させていただきます sk8-hi APC bape fcrb vanz

エアフォース1 、スケートハイ、toast jam、スーパースター80s、スタンスミス80s出品

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

