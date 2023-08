モデル:身長175cm (5'8.8) 体重65kg (143.3lb)

BEAMS PLUS / 2プリーツ チノ トラウザーズ パンツ メンズ S 紺



BELL STAMP WEAR FLAPPU CHINO フラップチーノ

*着画は実物を屋外で撮影しております

21ss Supreme PinUpChinoPant / khaki チノパン

(お色、サイズ感ご参照下さい)*

Polar Skate Co. RAILWAY CHINOS - SAND L



JACOB COHEN ホワイトパンツ

タイプライタークロス

モンサンミッシェル コーデュロイ ヴィンテージ モールスキン ワーク



GUCCIチノパン

【色】グレー

Dickies × LIDNM テーパードステッチパンツ M (BEIGE)



AUBETT ワンタック トラウザーズ パンツ ネイビー

【サイズ表記】1

エンジニアードガーメンツCarlyleパンツ



シュプリームパンツ

【パンツ】ウエスト約67cm~ 最大伸ばして80cm 股上約44cm レングス約62cm もも幅約55cm 裾幅約28cm ヒップ約73cm

コモリ 22SS コットンチノオーバーパンツ 2 ベージュ



メゾン マルジェラパンツ

【素材】綿100

40’s Vintage French Corduroy Trousers



lideal planet ベージュ・ネイビー2本

【状態】未使用品です。

新品 定価28080円 ギャレゴデスポート リボンパンツ ワイドパンツ

但し、試着・ディスプレー中による劣化の可能性がございます。早めのご検討をお薦め致します。

新品 PT01 ストレッチ チノパン スキニー スリム 濃紺ダークネイビー 54



SundayMac様 専用

【定価】44,000-

新品タグ付き アルマーニコレッツォーニ ARMANI パンツ ホワイト



希少 60年代 usafa チノ アーミーチノ usarmy チノパン

【購入元】ブランド古着店買取商品

新品 PT TORINO リネン混チノパン トレンドシルエット 黒 W32 L



【美品】デンハム Candiani製 チノパン YORK BLLHGB W28

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Polo by Ralph Lauren ヴィンテージ 2タックワイドチノパンツ



m973 FENDI jeans フェンディ ジーンズ パンツ ストレッチ

他にもブランド古着(新品タグ付き等)を中心に出品しておりますので、是非ご覧下さい!

新品 90s POLO Ralph Lauren チノパン ポロチノ W30

ご質問、ご相談はお気軽にどうぞ。

Name. パンツ メンズ



maatee&sons マーティーアンドサンズ 俺チノ1チノパン

基本的に、早めの発送を心掛けておりますが、仕事の都合上、遅れる場合があること。売り切れの際には、商品をご提供できない場合があること。等、予めご了承下さい。

【美品】THOM BROWNE トムブラウン トラウザーパンツ サイズ5



PORTER CLASSIC SATCHMO CHINOS Lサイズ ネイビー

状態を過度に気になさる方は入札をご遠慮下さいますようお願い致します。

オランダ軍 チノパン デッドストック



A.P.C. アーペーセー ブラウン カラー 細畝 コーデュロイ パンツ 原宿

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

STUDIO NICHOLSON SORTE プリーツパンツ



WTAPS CREASE DL TROUSERS POLY. TWILL

カラー...グレー

美品 ジョルジオアルマーニ ホワイトチノパンツ48

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

MAMBA CULTIC TROUSERS 限定モデル/廃盤

素材...コットン

【美品・M品番】バズリクソンズ アーミー チノパン M41 U.S.ARMY

シルエット...テーパード

wind and sea × malbon golf チノパングリーン

股上...レギュラー

メゾンマルジェラ チノパン黒 サイズ46(SからM相当)

季節感...春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ニルズ 商品の状態 新品、未使用

