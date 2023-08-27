激安正規 vvf 2.0-3c EM EEM ケーブル/シールド

黒白緑

FURUTECH フルテック LAN-8 NCF LANケーブル 1.2m

2-3c 100m

★NOBUNAGA Labs Gilgames 2pin 4.4mm 美品



富士の2.0×3心です。



CVケーブル 5.5sq-3c 35m

燃焼時に有害なハロゲンガスやダイオキシンの発生がなく、煙の発生も少ない

VVF1.6-3C 100m

・鉛等の重金属類を含有しない

VVFケーブル VVF2-3c

・難燃性 JIS C 3005 傾斜試験に合格

ortofon/7N+8N XLRケーブル 1m

・絶縁体の許容温度 75℃

ドイツ製 銀線 スピーカーケーブル 約8.6ｍ 約7.6m ペア

・許容電流がVVFの約1.3倍（周囲温度40℃）

eイヤホン ラボ obsidian MMCX 3.5mm ケーブル 美品

・日本電線工業会の技術資料「技資第130号照明器具用電線・ケーブルの紫外線劣化促進試験」に合格

LINN シルバーインターコネクトケーブル



Zonotone 6NAC-Granster 3000α RCA 1.0mペア



スピーカー&屋外用延長ケーブル

包装に傷などがある場合があります

【日曜特価】日本ディックス NBB1-14-007-30ヘッドホンケーブル 純銀

神経質な方は購入を控えて下さい

アコースティックリバイブ 電源ケーブル AC-2.0 TripleC 2.0m



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#電気

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#電材

正和電化さん専用 2.0mm2芯 2巻です。

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YAZAKI VVF1.6-3C［美品］

#ケーブル

ゾノトーン ZONOTONE 6N2P-3.5MEGANE 電源ケーブル1.5m

#cvt

正和電化さん専用 ヤザキ2.0mm2芯 2巻

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#エアコン

正和電化さん専用 2.0mm2芯 2巻です

#fケーブル

FURUTECH フルテック LAN-8 NCF LANケーブル 1.2m

#電気工事士

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#設備

富士の2.0×3心です。

#富士電線

CVケーブル 5.5sq-3c 35m

#ヤザキ

VVF1.6-3C 100m

#端子

VVFケーブル VVF2-3c

#圧着

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

黒白緑2-3c 100m燃焼時に有害なハロゲンガスやダイオキシンの発生がなく、煙の発生も少ない・鉛等の重金属類を含有しない・難燃性 JIS C 3005 傾斜試験に合格・絶縁体の許容温度 75℃・許容電流がVVFの約1.3倍（周囲温度40℃）・日本電線工業会の技術資料「技資第130号照明器具用電線・ケーブルの紫外線劣化促進試験」に合格包装に傷などがある場合があります神経質な方は購入を控えて下さい#電気#電材#vvf#ケーブル#cvt#cv#エアコン#fケーブル#電気工事士#設備#富士電線#ヤザキ#端子#圧着

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ortofon/7N+8N XLRケーブル 1m