【フォロー割始めました!

詳しくはプロフィールをご確認下さい!】

○アイテム

CPCOMPANY シーピーカンパニー

IDEAS FROM MASSIMO OSTI オスティ期

オープンカラーシャツ 開襟 オーバーシャツ

○サイズ

サイズXL相当

肩幅50cm

身幅116cm

袖丈65cm

着丈78cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷や汚れもなくきれいな状態です。

○カラー

ブラック 黒

○素材

リネン 麻 100%

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シーピーカンパニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【フォロー割始めました! 詳しくはプロフィールをご確認下さい!】○アイテムCPCOMPANY シーピーカンパニーIDEAS FROM MASSIMO OSTI オスティ期オープンカラーシャツ 開襟 オーバーシャツ○サイズサイズXL相当肩幅50cm身幅116cm袖丈65cm着丈78cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れもなくきれいな状態です。○カラーブラック 黒○素材リネン 麻 100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

