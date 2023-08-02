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特別価格 【新品】ファミリア マザーズバッグ マザーズバッグ

商品の説明

新品かつ未開封となります。
新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー
お色はネイビーです。
【新品】ファミリア マザーズバッグ

新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー
袋の上からの採寸（素人採寸です）
【新品】ファミリア マザーズバッグ
横:約50cm
新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー
縦:約33cm
【新品】ファミリア マザーズバッグ

新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー
※ファミリアの紙袋はつきません。
【新品】ファミリア マザーズバッグ
※発送の先は、カバンを折り畳んで梱包いたします。
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プロフィール確認の上ご購入ください。
新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー

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新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー
カラー···ネイビー
【新品】ファミリア マザーズバッグ
柄・デザイン···無地
新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー
バッグサイズ···A4サイズ収納可

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商品の情報

ブランドファミリア
商品の状態新品、未使用

新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー
新品かつ未開封となります。お色はネイビーです。袋の上からの採寸（素人採寸です）横:約50cm縦:約33cm※ファミリアの紙袋はつきません。※発送の先は、カバンを折り畳んで梱包いたします。プロフィール確認の上ご購入ください。カラー···ネイビー柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可

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ブランドファミリア
商品の状態新品、未使用

特別価格 【新品】ファミリア マザーズバッグ マザーズバッグ

19分钟前

特別価格 【新品】ファミリア マザーズバッグ マザーズバッグ

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在庫あり/即出荷可】 ファミリア マザーズバック バッグ

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