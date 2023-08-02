特別価格 【新品】ファミリア マザーズバッグ マザーズバッグ

新品かつ未開封となります。

新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー

お色はネイビーです。

【新品】ファミリア マザーズバッグ



新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー

袋の上からの採寸（素人採寸です）

【新品】ファミリア マザーズバッグ

横:約50cm

新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー

縦:約33cm

【新品】ファミリア マザーズバッグ



新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー

※ファミリアの紙袋はつきません。

【新品】ファミリア マザーズバッグ

※発送の先は、カバンを折り畳んで梱包いたします。

新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー



【新品】ファミリア マザーズバッグ

プロフィール確認の上ご購入ください。

新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー



【新品】ファミリア マザーズバッグ



新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー

カラー···ネイビー

【新品】ファミリア マザーズバッグ

柄・デザイン···無地

新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ファミリア 商品の状態 新品、未使用

新品かつ未開封となります。お色はネイビーです。袋の上からの採寸（素人採寸です）横:約50cm縦:約33cm※ファミリアの紙袋はつきません。※発送の先は、カバンを折り畳んで梱包いたします。プロフィール確認の上ご購入ください。カラー···ネイビー柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ファミリア 商品の状態 新品、未使用

【新品】ファミリア マザーズバッグ新品未使用 gelato pique 2way マザーズリュック ライトグレー