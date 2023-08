PS4 カプコン ベルト アクション コレクション コレクターズ ボックス / Capcom Belt Action Collection 状態綺麗 新品未開封 送料無料 同梱可

を出品致します。

状態など、「商品名」、「商品の状態」のところ、と画像の通りですが、ご覧ください。

丁寧に梱包します。

発送方法はヤマト運輸メルカリ便無料で発送致します。

他に出品が御座いますので、是非ご覧を!

同梱致します。

I WILL ship overseas (regular shipping charges will apply.to the buyer.).

商品の情報 ブランド プレイステーション4 商品の状態 新品、未使用

