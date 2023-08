ワールドダイブのウェットスーツです。

こちらで購入しましたがサイズが合わない(少し大きい)ので出品します。

ワールドダイブ社のSCD(Super Comfortable Design)と言われる、腕は肘上まで、足は太ももまであるファスナーで脱ぎ着がとても楽です。

表はジャージ&スキン、裏は起毛ですので保温と水切れは良いと思います

生地もまだモチモチしていてかなり柔らかいですが、折シワが付いています

名前等の記名はありません。

実測サイズ 平置き

首後ろから足首まで 148cm

胸囲 47cm

尻周り 46cm

腕周り 15cm

腿周り 25cm

ウエスト 37cm

股下 72cm

素人の採寸であることをご了承ください。

当方、168cm 65kg ガッチリ体型でややゆとりがある感じです。

そのため、170〜175cm、70kg程度の方なら丁度良いと思います。(あくまで参考のサイズ感です)

ただあくまで個人的感想になりますのでご了承ください。

あくまで中古品であることをご理解の上、3Nでお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

