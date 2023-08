■SUPREME Taped Seam Jacket

■サイズ:M、カラー:ブルー

■試着のみクローゼット保管、半タグ付き

■着丈約71、身幅約60、袖丈約67センチ(関連サイト参照)

■2017AW 立上げ、Supreme原宿 購入

■レシートコピー付

■Waterproof breathable nylon 3-layer shell with tricot backing and taped seams. 3M® Reflective logos on chest panels and taping on back.

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

