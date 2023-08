【公式】 リーバイス517 USA製古着W36オレンジタブブーツカットデニムパンツジーンズ デニム/ジーンズ

コメントなしで購入可能です!!

ただし、以下の割引利用の際は購入前にコメントお願いします。

【フォローで最大500円OFF!!】

1980~2980円→「100円値引き」

3080~4980円→「200円値引き」

5080~9980円→「300円値引き」

10080円~ →「500円値引き」

また、2点以上の購入でさらにお値引き!!

詳細は出品ページのプロフィールをご覧ください。

他にもパンツを出品中!!

↓↓↓↓↓↓

#doredogパンツ

それ以外のアイテムはこちら!!

↓↓↓↓↓↓

#doredog

【商品情報】

☆ブランド:リーバイス

☆サイズ:36×32

〈実寸サイズ〉

ウエスト45

股上32

もも幅31.5

股下74

裾幅22

※平置き採寸のため若干の誤差はご了承ください。

☆カラー:ブルー

☆素材:コットン

☆生産国:USA

☆商品状態

古着の一般レベルです。まだまだ楽しんでいただけます。

【発送について】

☆発送方法

匿名配送にて発送しております。サイズによりゆうゆうメルカリ便(郵便局)での対応になります。

☆発送のタイミング

購入後『24時間以内』に発送いたします。 ただし、出張のためお日にちをいただく場合がございます。

☆梱包

汚損防止や中身が見えないように、二重で梱包しております。

☆メンテナンス

商品は洗濯可能なものは、ホームクリーニングを行っております。

☆最後に

スムーズな取引のために、プロフィールを一度読んでいただきます様お願いいたします。

4138-63-54

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コメントなしで購入可能です!! ただし、以下の割引利用の際は購入前にコメントお願いします。××××××××××××××××××××××××××××××【フォローで最大500円OFF!!】1980~2980円→「100円値引き」 3080~4980円→「200円値引き」 5080~9980円→「300円値引き」 10080円~ →「500円値引き」また、2点以上の購入でさらにお値引き!!詳細は出品ページのプロフィールをご覧ください。 ××××××××××××××××××××××××××××××他にもパンツを出品中!! ↓↓↓↓↓↓#doredogパンツそれ以外のアイテムはこちら!! ↓↓↓↓↓↓#doredog【商品情報】 ☆ブランド:リーバイス☆サイズ:36×32〈実寸サイズ〉 ウエスト45股上32もも幅31.5股下74裾幅22 ※平置き採寸のため若干の誤差はご了承ください。☆カラー:ブルー☆素材:コットン☆生産国:USA☆商品状態 古着の一般レベルです。まだまだ楽しんでいただけます。 【発送について】☆発送方法 匿名配送にて発送しております。サイズによりゆうゆうメルカリ便(郵便局)での対応になります。☆発送のタイミング購入後『24時間以内』に発送いたします。 ただし、出張のためお日にちをいただく場合がございます。☆梱包汚損防止や中身が見えないように、二重で梱包しております。 ☆メンテナンス商品は洗濯可能なものは、ホームクリーニングを行っております。☆最後にスムーズな取引のために、プロフィールを一度読んでいただきます様お願いいたします。4138-63-54

