希少 黒入荷！ J.L.Moller No.77 TEAK ペーパーコード　4脚セット ダイニングチェア

デンマークの家具メーカー:JLモラーのNo.77です。

材はチークにペーパーコード仕様です。

何年か前にビンテージショップで購入した物で、出品にあたり木部のサンディングとオイル仕上げ、ペーパーコードは洗いをしてもらいました。

ペーパーコードは多少毛羽立ちはございますが、綺麗になり、張りも良くなったようです。

木部も僅かに凹みが残っている部分もございますが、とても良い状態になったかと思います。

色は飴色のままでビンテージ感は残ったままです。

4脚セット、送料も込みのお値段です。

JLモラーの椅子は数種類所持しておりますが、こちらのNO.77が個人的には1番美しい1脚かと思っております。別でローズウッドの物も持っているので、こちらのセットは出品する事にいたしました。

デンマークのビンテージ家具がかなり値上がりしてきております。是非この機会に如何でしょうか?

サイズ 幅495x 奥行480 x高さ765 x座面高450(mm)

現行品は、税込221100円/脚です。4脚で884400円になります。

ペーパーコードの張り替えを検討されている方はお安く張り替えしてくださる工房を知っているので、ご購入後にご相談していただけたら紹介させていただきます。

一緒に使っていた無印良品のオーダーラウンドテーブル(φ110cm)も出品しておりますので、あわせてご検討いただけると幸いです(^^)

カールハンセン デンマーク コーアクリント ウェグナー ウォールナット ウォルナット

オーレヴァンシャー アアルト ヤコブセン 北欧 ビンテージ ポールケアホルム アーコール ルイスポールセン フィンユール ワンコレクション パントン レクリント カイクリスチャンセン ミッドセンチュリー ikea

モダン フリッツハンセン Arne Jacobsen

商品の情報 ブランド アクタス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

