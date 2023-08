【重要】

a.f homme ARTEFACT ボンバーヒート プルオーバー パーカー

値下げ交渉は当アカウントをフォローしてくださっている場合のみ、受付させていただきます。

※フォロー頂いている場合も値下げの確約はできかねます。

※大幅な値下げ交渉はお断りさせていただきます。

キャバンのパーカーです。

大人気ブランド CABaN(キャバン) の、中でも人気の高いコットンカシミヤシリーズです。

シンプルながらも上質な素材感でファンの多いキャバン。

テレビCMやメディアでも着用率が高いです。

紐部分に多少の汚れはありますが、目立たないと思います。

この機会にぜひご検討ください。

サイズM

着丈65.0 身幅58.5 ゆき87.0

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

サイズが合わなかったなどの理由での返品はお断りさせていただきます。

CABaN キャバン コットンカシミヤ パーカー M ニット グリーン 定価4万

アメリやクラネがお好きな方に!

▼他にも様々なお得アイテムを出品しております。

下記のハッシュタグよりチェックしてください。

#もも太郎出品アイテム一覧

「当アカウントについて」

アパレル・ブランド品を中心に、定期的にコラボ商品や限定商品、別注アイテムなども出品していきます!

よろしければフォローをして、出品を楽しみにしていただけると幸いです。

カラー...グリーン

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地

タイプ...プルオーバー

ポケット...あり

季節感...春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド キャバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

