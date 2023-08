新作モデル atelier ATP フラットサンダル ROSA サンダル

カラー:カーキ

サイズ:36(23cm〜23,5cm)

ATP atelierからオンラインで直接購入しました。30,000円ほどだったと思います。

BEAMSやUNITED ARROWSでも取扱のあるサンダルです。

試着のみの新品です。

履くつもりで右足底面のシールを剥がしたのですが、上手く剥がれず粘着跡が残っています(写真5枚目)。底面ですので問題無いと思いますが、気になる方は購入をお控え下さい。

新品ですが、あくまで一度人の手に渡った中古品ですので、細かな点が気になる方はご購入をお控え下さい。

箱なしの簡易包装で送らせて頂きます。

他サイトでも販売しております。その為、コメントを頂いたり交渉中であっても突然削除する場合があります。

商品の情報 商品のサイズ 23cm 商品の状態 新品、未使用

