【新作からSALEアイテム等お得な商品満載】 【オリンピックモデル】セイコー　ワンプッシュクロノ　5717 1964年製 腕時計(アナログ)

お値引きしました。

【ちゃっきー様専用】オメガ スウォッチ サターン SATURN

56000円→51000→50000

suunto 9 peak



日本未発売【新品未使用・送料無料】CITIZEN海外モデル プロマスターダイバー

セイコー ワンプッシュクロノ 1964年9月製です。オリンピック聖火マークの限定モデルです。

本日限定値下げ チューダーtudor ブラックベイ58 フィフティーエイト



最終価格 新品 カルティエ タンク マスト ブラック ラージモデル

クロノフライバック、リューズ操作可能で、現在元気に稼働しております。

グランドセイコー GS 8J56-8000

60年代の機械で還暦を迎えておりますので流石にジャンク扱いとして出品致します。

ロレックスサブマリーナ 168000

また黒色タキメーター部分にそれなりの劣化がございます。ebayなどでパーツが入手できますので気になる方はそうしてください。

美品 セイコー イグニッション ソーラー電波時計



Swatch×Omega MissiontoJupiter MoonSwatch

クロノグラフは右上ボタンでスタートストップリセットとバルジューVZのような操作感です。

【新品】セイコー SEIKO ブライツ BRIGHTZ SAGA307 ソーラー

ゼロ位置に綺麗に戻ります。

knot tsc-39 ソーラー チタニウム



廃盤／セイコー プロスペックス マリンマスター300

6139

ヴィヴィアンウエストウッド♪

6138

タグホイヤー6000シリーズメンズウォッチ

クロノグラフ

かずき様専用LOUIS VUITTON タンブール美品

ホーマー

オメガ スピードマスター オートマチック Ref.3510 ジャンク品

５スポーツ

JUNGHANS ユンハンス Max Bill Edition 2018

パラウォーター

ルイヴィト モノグラム エクリプス ポシェットクラッチ

パラショック

SEIKO×TiCTAC セイコー×チックタック コラボモデル SZSB026

クロノス

SBDC091(アルピニスト)

クラウン

【SEIKO】クレドール 6730‐5330

マーベル

SuperGroupies シュタインズ・ゲート ゼロ 腕時計

ロードマーベル

ユンハンス マックスビル メガソーラー

ロードマチック

JJ様専用【OMEGA】オメガ デビル（プッシュリューズ）1365

スポーツマチック

エドックス EDOX メンズ 最終値下げ

スポーツマン

VOICE CADDIE T9 GPSゴルフナビ ◆腕時計型 ◆ボイスキャディ

キングセイコー

450 SEIKO セイコー メンズ腕時計 ドルチェ ヴィンテージ ホワイト

グランドセイコー

ピコ様 GUCCI 腕時計



しし



SEIKO PROSPEX SBBN 049 ツナ缶

※アンティーク品の為、目に見えない傷や角度などにより小傷などある場合がございます。全てを了承の上ご購入ください。

ロレックス1003ミドルケース 1972年〜1973年製 rolex1003

※トラブル防止の為、プロフィール欄をご確認の上ご購入ください。

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 全体的に状態が悪い

お値引きしました。56000円→51000→50000セイコー ワンプッシュクロノ 1964年9月製です。オリンピック聖火マークの限定モデルです。クロノフライバック、リューズ操作可能で、現在元気に稼働しております。60年代の機械で還暦を迎えておりますので流石にジャンク扱いとして出品致します。また黒色タキメーター部分にそれなりの劣化がございます。ebayなどでパーツが入手できますので気になる方はそうしてください。クロノグラフは右上ボタンでスタートストップリセットとバルジューVZのような操作感です。ゼロ位置に綺麗に戻ります。61396138クロノグラフホーマー５スポーツパラウォーターパラショッククロノスクラウンマーベルロードマーベルロードマチックスポーツマチックスポーツマンキングセイコー グランドセイコー※アンティーク品の為、目に見えない傷や角度などにより小傷などある場合がございます。全てを了承の上ご購入ください。※トラブル防止の為、プロフィール欄をご確認の上ご購入ください。

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 全体的に状態が悪い

メンズファションウォッチ超人気モデル セイコー セレクション SBTR017【OMEGA/オメガ】Deville/デビル アンティーク腕時計手巻式ポールスミス Paul Smith 腕時計アテッサ トノー型 電波ソーラー