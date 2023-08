現行のモノトーンパッチと違いトリコロールのプリントパッチがよりポップさを演出してくれています。

asics GEL-NYC Oatmeal Obsidian Grey 26㎝

踵部分にシューグーをしています。※未記載

☆ヴァレンティノ プリント ロゴ レザー スニーカー/メンズ/26.5cm☆新作

使用感が少なく、綺麗な状態で保たれております。

NIKEエアトレーナー1×カスタスジャックメンズシューズ

※あくまで中古品ですので、完璧を求める方、神経質な方の入札はお控えください。

GUCCI グッチプラットフォームスニーカー(エース)

・出来る限り状態の記載はいたしますが見落としにより完全に表記が出来ない場合がございます。

r様専用✨◾️NIKE◾️COURT VISION LO PREM BLACK ◾️

・『新品』『デッドストック』表記の商品におきましても未使用品ですが、汚れ・伸びなどが若干生じる場合もあります。

【新品未使用】ナイキ x sacai ブレーザー LOW 26cm

・ご利用のパソコン環境や撮影時の光の加減で色や素材感などうまく表現できない場合があります。

【極レア】日本未入荷 CHUCK 70 CANVAS LTD HI CT70

・気になる点は必ず落札前にご質問をお願いいたします。

converseコンバースCT70チャックテイラーブラック黒ローカットスニーカー

・基本的に値下げは行っておりませんのでそのような旨の質問はご遠慮ください。

タクシー ミッド aj1

美品 CONVERSE CHUCK TAYLOR ALLSTAR '70 VINTAGE CANVAS CT70 NAVY STAR HI ネイビー

SANGACIO サンガッチョ スニーカー&キャップSET

スニーカー型...ハイカット

NIKE DUNK HIGH RETRO WHITE/BLACK PANDA

履き口...紐

SALE‼️【新品】DIADORA マルチカラー UK9

素材...キャンバス

AIR JORDAN1 MID

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

【30.0cm】NIKE AIR FORCE 1 WTR GTX PHANTOM



ニューバランス990v5 グレー 26.0cm

カラー

VANS KNU SKOOL

ネイビー

NIKE×AMBUSH dunk high deep royal



アディダス オリジナルス KANYE WEST YEEZY BOOST 350

素材・生地

BEAMS×mita sneakers×ASICSTIGER GEL LITEⅢ

キャンバス

極美品 SALOMON ADVANCED Xt-6 DSM 28cm



ナイキ 80s スノーワッフル 日本製 デッドストック SNOW WAFFLE

生産国

MR993 BK 27.5cm 2018年製 ブラック 992 EB GR GL

ベトナム製

ニューバランス2002RHM



デッドストックプリムソールUSA製VANSバンズスウェードスニーカー

商品コード

新品未使用 Rick Owens × converse ハイカットスニーカー

2401010322027

New Balance M990 WG1



ナイキ ダンクロー ペイズリー DJ9955-100

北海道・沖縄等離島の方は着払い配送に切り替えてからのご購入お願い致します。

ナイキ エアジョーダン1 KO ブリーチドアクア



boy様専用ナイキ エアモア アップテンポ オブシディアン 箱付き

#CT70

lastorgy様専用ページ

#チャックテイラー

NIKE AIR JORDAN 5 green bean 2022

#コンバース

タカ様専用(46)

#スター

コンバース アディクト converse addict mint 29cm

#アンクルパッチ

まるちゃん様専用 パラブーツ Paraboot ミカエル 40.5

#トリコロール

②converse チャックテイラー ハイカット CT70 ブラック 26.5

#美品

【新品】27.5cm ballaholic asics ボーラホリック バッシュ

#USA CONVERSE

NIKE AIR JORDAN1 HIGH トラビス風カスタム

#三ツ星

セルジオロッシ スニーカー 白

#希少

アディダス アトモスコラボ フォーラム 27.5

#スリースター

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド コンバース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

現行のモノトーンパッチと違いトリコロールのプリントパッチがよりポップさを演出してくれています。踵部分にシューグーをしています。※未記載使用感が少なく、綺麗な状態で保たれております。※あくまで中古品ですので、完璧を求める方、神経質な方の入札はお控えください。・出来る限り状態の記載はいたしますが見落としにより完全に表記が出来ない場合がございます。・『新品』『デッドストック』表記の商品におきましても未使用品ですが、汚れ・伸びなどが若干生じる場合もあります。・ご利用のパソコン環境や撮影時の光の加減で色や素材感などうまく表現できない場合があります。・気になる点は必ず落札前にご質問をお願いいたします。・基本的に値下げは行っておりませんのでそのような旨の質問はご遠慮ください。美品 CONVERSE CHUCK TAYLOR ALLSTAR '70 VINTAGE CANVAS CT70 NAVY STAR HI ネイビースニーカー型...ハイカット履き口...紐素材...キャンバス柄・デザイン...プリント(ロゴなど)カラーネイビー素材・生地キャンバス生産国ベトナム製商品コード2401010322027北海道・沖縄等離島の方は着払い配送に切り替えてからのご購入お願い致します。#CT70#チャックテイラー#コンバース#スター#アンクルパッチ#トリコロール#美品#USA CONVERSE#三ツ星#希少#スリースター

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド コンバース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

クリスチャンルブタン スリッポン"限定ピンズ付き"国内正規New balance M990 V6ジョーダン メンズ ホワイノット Nike Air Jordanエンポリオアルマーニ スニーカー EU7New Balance 990v3 × KITHtakatakaking 様専用ナイキ NIKE ジョーダン1 トラヴィススコット WMNS 27cm26.5cm コンバースチャックテイラーローカットナイキ ブレーザー ロー サカイ カウズ リードglamb Retro Future Sneakers メンズ スニーカー