色々な 【即購入可】『ジョジョの奇妙な冒険』JOJO WORLD豆皿セット キャラクターグッズ

『ジョジョの奇妙な冒険』JOJO WORLD豆皿セット

ご覧いただき、ありがとうございます!

▼商品について▼

新品未使用です。

開封はしましたが使用はしておりません。

通販限定だった6枚セットです。

ばら売り不可、セットのみでのお取引です。

※素人保管でのすで、気になる方は購入をお控えください。

豆皿には割れや傷はありませんでしたが、到着時に外箱の角がつぶれていました。(写真3.4枚目)

ご了承いただける方のみご購入ください。

▼発送▼

追跡可能な発送方法で発送いたします。

箱のまま緩衝材(プチプチ)に包み、さらに段ボール箱に入れて緩衝材を入れて宅急便で発送予定です。

▼コンビニ支払いについて▼

期日までキャンセルは行いませんが、ご入金まで24時間以上かかる方はお手数ですがお支払い期日をコメントやメッセージなどでお知らせください。

(トラブル防止のためにお願いいたします)

JANコード:2010220036022

JOJOWORLD

ジョジョワールド

豆皿

ファントムブラッド

戦闘潮流

スターダストクルセイダース

ダイヤモンドは砕けない

黄金の風

ストーンオーシャン

キャラクター...コミック・アニメ・ゲーム

グッズ種類...食器・キッチン

B8005

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

