一流の品質 【とも様専用】NEBULA APOLLO プロジェクター PC周辺機器

NEBULA APOLLO BLACK

#Anker

2021年12月ごろに購入しましたが、4.5回ほど使ったあとは使用しなくなったため、出品いたします。

写真2.3枚目にある通り、若干の傷と凹みがありますが、

本体、リモコンともに動作に問題はありません。

箱、説明書は無いため、ネット検索して見ていただく形になります。

Anker Nebula Apollo D2410511 (DLP方式 200lm)

ブランド:Anker

明るさ、全光束(lm):200 lm

重量(kg):0.579 kg

映像端子:HDMI端子 USB

投影方式:DLP

プロジェクター特徴:ポータブル、ピコ

プロジェクター機能:歪み補正、台形補正 Wi-Fi Bluetooth スピーカー搭載

アスペクト比:16:9

種類···Bluetoothスピーカー

重量···500g~1kg未満

ケーブル···ワイヤレス(無線)

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

