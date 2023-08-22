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一流の品質 【とも様専用】NEBULA APOLLO プロジェクター PC周辺機器

商品の説明

NEBULA APOLLO BLACK
【CCNA、CCNP】6台セットCisco892J、Catalyst2960

EPSON EP-882AW
#Anker
アンカー　Anker 3 in 1 Cube with MagSafe 説明必読

TRASKIT Raspberry Pi4 Model B StarterKit
2021年12月ごろに購入しましたが、4.5回ほど使ったあとは使用しなくなったため、出品いたします。
Mac mini M1 8GB 512GB

ワコム ペンタブレット wacom Intuos ProM PTH-651/K1
写真2.3枚目にある通り、若干の傷と凹みがありますが、
Wifi中継機　tp-link CPE710 5GHz 2台
本体、リモコンともに動作に問題はありません。
Razer Deathstalker V2 PRO

kypyanske様の専用
箱、説明書は無いため、ネット検索して見ていただく形になります。
新品未使用　MX MASTER 3S for Mac MX2300MSG

Canon MG7730 新品に近い内部状態　新品インク付属
Anker Nebula Apollo D2410511 （DLP方式 200lm）
Keyball44 通常セット Shirogane Lab キーボード
ブランド：Anker
【US配列】MX Keys Mini for Mac KX700MPG
明るさ、全光束(lm)：200 lm
【使用回数極少美品】ScanSnap ix1300 黒
重量(kg)：0.579 kg
お値下げ！　新品未使用　PIXUS IX6830 A3プリンター
映像端子：HDMI端子 USB
SHARP AQUOS LC-40DR3 動作確認済み
投影方式：DLP
【あんぱん様専用】NEBULA CAPSULE プロジェクター 缶
プロジェクター特徴：ポータブル、ピコ
ninjutso sora white corepadソール付き
プロジェクター機能：歪み補正、台形補正 Wi-Fi Bluetooth スピーカー搭載
orbital2 sterna【オプション付き】
アスペクト比：16:9
ペンタブレット Intuos Pro small PTH-451-K1
種類···Bluetoothスピーカー
Canon G3360
重量···500g～1kg未満
新品・未開封 Razer Zephyr ゲーミングマスク　空気清浄機
ケーブル···ワイヤレス(無線)

★新品・未使用・未開封★I・O DATA HDL-TA4

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【とも様専用】NEBULA APOLLO プロジェクター

Corsair K70 RGB MK.2 LOW PROFILE

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Canon キャノン　純正　インク　BCI-370XL / BCI-371XL

(お買い得)ASUSゲーミングモニター 2台　モニターアーム付き

【美品】SONY 4Kチューナー　DST-SHV1（値引き不可)

マウスパッド　１点　　愛知県豊橋市　路面電車　新品　未使用
NEBULA APOLLO BLACK#Anker2021年12月ごろに購入しましたが、4.5回ほど使ったあとは使用しなくなったため、出品いたします。写真2.3枚目にある通り、若干の傷と凹みがありますが、本体、リモコンともに動作に問題はありません。箱、説明書は無いため、ネット検索して見ていただく形になります。Anker Nebula Apollo D2410511 （DLP方式 200lm）ブランド：Anker明るさ、全光束(lm)：200 lm重量(kg)：0.579 kg映像端子：HDMI端子 USB投影方式：DLPプロジェクター特徴：ポータブル、ピコプロジェクター機能：歪み補正、台形補正 Wi-Fi Bluetooth スピーカー搭載アスペクト比：16:9種類···Bluetoothスピーカー重量···500g～1kg未満ケーブル···ワイヤレス(無線)

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

一流の品質 【とも様専用】NEBULA APOLLO プロジェクター PC周辺機器

35分钟前

一流の品質 【とも様専用】NEBULA APOLLO プロジェクター PC周辺機器

¥27,000 ¥15,120

(税込) 送料込み
5
10
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商品の情報

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出品者

d75aaa750

 1990

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (10)

d75aaa750
一流の品質 【とも様専用】NEBULA APOLLO プロジェクター PC周辺機器 一流の品質 【とも様専用】NEBULA APOLLO プロジェクター PC周辺機器

Nebula Apollo

Nebula Apollo


Nebula Apollo

Nebula Apollo


Anker Nebula (ネビュラ) Apollo（Android搭載モバイル プロジェクター 小型）【200 ANSIルーメン / 6Wスピーカー / 最大100インチ投影可能 / 最大4時間再生】

Anker Nebula (ネビュラ) Apollo（Android搭載モバイル プロジェクター 小型）【200 ANSIルーメン / 6Wスピーカー / 最大100インチ投影可能 / 最大4時間再生】


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【5,000円OFFクーポン 7/26まで】Anker Nebula Capsule 小型モバイルプロジェクター Android搭載【100 ANSIルーメン/DLP搭載/360度スピーカー】 | アンカー・ダイレクト楽天市場店


Nebula Capsule 3 Laser

Nebula Capsule 3 Laser


Anker Nebula (ネビュラ) Apollo（Android搭載モバイル プロジェクター 小型）【200 ANSIルーメン / 6Wスピーカー / 最大100インチ投影可能 / 最大4時間再生】

Anker Nebula (ネビュラ) Apollo（Android搭載モバイル プロジェクター 小型）【200 ANSIルーメン / 6Wスピーカー / 最大100インチ投影可能 / 最大4時間再生】


Anker Nebula (ネビュラ) Apollo（Android搭載モバイル プロジェクター 小型）【200 ANSIルーメン / 6Wスピーカー / 最大100インチ投影可能 / 最大4時間再生】

Anker Nebula (ネビュラ) Apollo（Android搭載モバイル プロジェクター 小型）【200 ANSIルーメン / 6Wスピーカー / 最大100インチ投影可能 / 最大4時間再生】

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