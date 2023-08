毎度ありがとうございます。

商品ご覧頂き誠にありがとうございます。

トラブル防止のため最後までお読み頂きますようお願い致します。

近隣の方は自社便での配達になります。

配達範囲や配達料金等お気軽にお問い合わせください。

配送はヤマト家財便のみになっております。

ヤマト家財便をご希望の方は送料込みヤマト家財便にご変更させて頂きます。

Eランク 送料(18500円)こちらの金額にプラスになります。

※また送料込みご変更前にご購入された方は送料代金変わります、高額になる場合がほとんどです。

その際責任はとれません、またキャンセルは不可とさせて頂きます。

またヤマト家財便送料代のみお振り込みでのご対応も可能です。

No.208 パナソニック新機種電動アシスト自転車です。

viviDX 26インチ ピンクボディーです。

8.9Aバッテリー付き、長押し4点灯です。

まだまだ充分にお使い頂けます。

充電器付き、エコナビ付きです。

シマノ式内装3段変速付きです。

試乗しましたがバッテリー、アシストは大丈夫です。

問題無しにグイグイ走ります。

中古品ですので多少の錆傷汚れ凹み等ございます。

写真が全てになっております。

ご了承頂きますようお願い致します。

よろしくお願い致します。

特徴···電動アシスト・電動自転車

付属品···鍵、バッテリー、充電器

ギア・変速段数···〜 3段

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

