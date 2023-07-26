【通販 人気】 cartridge Teatora shirt ブラック サイズ2 dp シャツ

テアトラのCARTRIDGE SHIRT PLUS DUAL POINTです。メルカリにて中古品を購入して数回着用しましたが、着る機会がなくなったため出品します。目立った傷や汚れもなく、個人的には比較的綺麗だと思います。

VERSACE JEANS COUTURE 半袖シャツ Sサイズ 46サイズ



グラフペーパー オックスフォードシャツ

あくまで中古品であることご理解頂き、質問などあれば購入前によろしくお願い致します。

美品 Bagutta GIVE オープンカラーシャツ バグッタ



マルニ ボーリングシャツロゴ刺繍付き 44 メンズ



th product shirt

以下製品の説明です。

『BLACK LABEL CRESTBRIDGE』チェック長袖シャツ／S／BD



希少 2枚セット バーバリーロンドン 長袖シャツ ノバチェック ホースロゴ

表記サイズ：2

ジュンヤワタナベマン×リーバイス カスタマイズ サルエル ショートデニム

着丈：約80cm

Saint Laurent ポロシャツ

ゆき丈：約79cm

60s ヴィンテージ レーヨン シャツ 半袖 オンブレ チェック

身幅：約66cm

【廃番 / 極美品】ARMANI JEANS メンズ シャツ (XL)

裾幅：約63cm

【希少】オンブレチェックシャツ calvin klein



【試着のみ】QASIMI コート

ブラック

18aw ノンネイティブ nonnative ジャケット



THE NORTH FACE PURPLE LABEL NT3256N

表地

COMME des GARCONS shirts シャツ ブラウスforever

ポリエステル75%

monkey time モンキータイム ブルーシャツ

ナイロン25%

✨良品✨ バレンシアガ フロントタック 長袖シャツ 比翼仕立て 金ボタン 黒

中綿

SECONDLAYER シャツ

ポリエステル55%

新品S黒・uniformexperiment サイドポケット付きドットシャツ

ナイロン45%

商品の情報 商品のサイズ M ブランド テアトラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

テアトラのCARTRIDGE SHIRT PLUS DUAL POINTです。メルカリにて中古品を購入して数回着用しましたが、着る機会がなくなったため出品します。目立った傷や汚れもなく、個人的には比較的綺麗だと思います。あくまで中古品であることご理解頂き、質問などあれば購入前によろしくお願い致します。以下製品の説明です。表記サイズ：2着丈：約80cmゆき丈：約79cm身幅：約66cm裾幅：約63cmブラック表地ポリエステル75%ナイロン25%中綿ポリエステル55%ナイロン45%

商品の情報 商品のサイズ M ブランド テアトラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

22ss DESCENDANT RANDY STRIPE シャツfeng chen wang 2IN1 SHORT SLEEVE SHIRTS【入手困難】PAIKAJI かりゆし アロハシャツ 鶴 和柄 日本製 希少