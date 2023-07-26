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【通販 人気】 cartridge Teatora shirt ブラック サイズ2 dp シャツ

商品の説明

テアトラのCARTRIDGE SHIRT PLUS DUAL POINTです。メルカリにて中古品を購入して数回着用しましたが、着る機会がなくなったため出品します。目立った傷や汚れもなく、個人的には比較的綺麗だと思います。
VERSACE JEANS COUTURE 半袖シャツ Sサイズ 46サイズ

グラフペーパー オックスフォードシャツ
あくまで中古品であることご理解頂き、質問などあれば購入前によろしくお願い致します。
美品 Bagutta GIVE オープンカラーシャツ バグッタ

マルニ　ボーリングシャツロゴ刺繍付き 44 メンズ

th product shirt
以下製品の説明です。
『BLACK LABEL CRESTBRIDGE』チェック長袖シャツ／S／BD

希少　2枚セット　バーバリーロンドン 長袖シャツ ノバチェック ホースロゴ
表記サイズ：2
ジュンヤワタナベマン×リーバイス　カスタマイズ　サルエル　ショートデニム
着丈：約80cm
Saint Laurent ポロシャツ
ゆき丈：約79cm
60s ヴィンテージ　レーヨン　シャツ　半袖　オンブレ　チェック
身幅：約66cm
【廃番 / 極美品】ARMANI JEANS メンズ シャツ (XL)
裾幅：約63cm
【希少】オンブレチェックシャツ　calvin klein

【試着のみ】QASIMI コート
ブラック
18aw ノンネイティブ　nonnative ジャケット

THE NORTH FACE PURPLE LABEL NT3256N
表地
COMME des GARCONS shirts シャツ　ブラウスforever
ポリエステル75%
monkey time モンキータイム　ブルーシャツ
ナイロン25%
✨良品✨　バレンシアガ　フロントタック　長袖シャツ　比翼仕立て　金ボタン　黒
中綿
SECONDLAYER シャツ
ポリエステル55%
新品S黒・uniformexperiment サイドポケット付きドットシャツ
ナイロン45%

22ss DESCENDANT RANDY STRIPE シャツ

商品の情報

商品のサイズM
ブランドテアトラ
商品の状態目立った傷や汚れなし

feng chen wang 2IN1 SHORT SLEEVE SHIRTS

【入手困難】PAIKAJI かりゆし アロハシャツ 鶴 和柄 日本製 希少
テアトラのCARTRIDGE SHIRT PLUS DUAL POINTです。メルカリにて中古品を購入して数回着用しましたが、着る機会がなくなったため出品します。目立った傷や汚れもなく、個人的には比較的綺麗だと思います。あくまで中古品であることご理解頂き、質問などあれば購入前によろしくお願い致します。以下製品の説明です。表記サイズ：2着丈：約80cmゆき丈：約79cm身幅：約66cm裾幅：約63cmブラック表地ポリエステル75%ナイロン25%中綿ポリエステル55%ナイロン45%

商品の情報

商品のサイズM
ブランドテアトラ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【通販 人気】 cartridge Teatora shirt ブラック サイズ2 dp シャツ

41分钟前

【通販 人気】 cartridge Teatora shirt ブラック サイズ2 dp シャツ

¥27,000 ¥15,120

(税込) 送料込み
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コメント (15)

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TEÄTORA (テアトラ) CARTRIDGE SHIRT PLUS - DP [BLACK]

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格安新品 Teatora cartridge shirt dp サイズ2 ブラック シャツ

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TEATORA CARTRIDGE SHIRT DR｜トゥモローランド 公式通販

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