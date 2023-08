★フォロー割はプロフィール欄ご確認ください

7.8年前に買ったクロムハーツ のZIPパーカーです。

●商品説明

90年代 USA製 銀タグ

人気のOld Stussy オールドステューシー

裏起毛のパーカー フーディー

モノグラム柄で

ルイヴィトン のパ ロディ

問題になり販売中止になったモデル

シャネルロゴのSSリンク入り

当然古着でしか入手困難の為

欲しかった方はお早めにご検討ください

●表記サイズ

M

●実寸サイズ(cm)

肩幅:約50

身幅:約58

着丈:約66

袖丈:約60

☞素人採寸につき多少の誤差は予めご了承ください

●カラー

チャコールグレー

●コンディション

最後の写真、右脇下の縫い目が

やや解けそうになってます

※見た目はほとんど分かりません

目立った汚れやダメージはございません

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

