✴️はじめに

✴️商品情報

・ブランド : supreme × sasquatchfabrix

シュプリーム × サスクワァッチファブリックス

・色柄: ブラック 、 黒

・サイズ表記: M

・素材:コットン

・状態:目立った傷や汚れなし

購入先:ブランドリユース店

鑑定済商品

※ 見る端末、写真撮影による色合いの誤差で、

実物とは若干色合いが異なる場合がありますm(__)m

#人気カラー

#ビックロゴ

✴️サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:71

身幅:49

肩幅:46

袖丈:22

※多少の誤差はご容赦下さい。

✴️ショップ紹介

90s 90年代 をはじめ、アウター や ジャケットなど スウェット や

パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております!

☑️当店の商品は、送料無料・24時間365日即購入OK‼️

☑️値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい(^^)

フォロワー様・複数購入の方は更にお値引きいたします⭐️

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#古着屋オリバー

✴️発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます⭕️

✴️さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています(^^)

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ✌️

管理番号:23ss0393

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✴️はじめにご覧頂き、ありがとうございます☺️お手数ですが、プロフィールもご確認お願いします。 他にも人気ブランドの古着を多数出品しています❗️シュプリーム・ステューシー・ナイキ・カーハート・ノースフェイス・FR2 など幅広いアイテムを取り揃えています(^^) ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着屋オリバー☑️出品している商品は、全て1点モノになりますので、売り切れる前に、お早めにご購入願えればと思います。✴️商品情報・ブランド : supreme × sasquatchfabrix シュプリーム × サスクワァッチファブリックス・色柄: ブラック 、 黒・サイズ表記: M・素材:コットン ・状態:目立った傷や汚れなし購入先:ブランドリユース店鑑定済商品※ 見る端末、写真撮影による色合いの誤差で、実物とは若干色合いが異なる場合がありますm(__)m#人気カラー#ビックロゴ✴️サイズ詳細 (単位:cm)平置き採寸着丈:71身幅:49肩幅:46袖丈:22※多少の誤差はご容赦下さい。✴️ショップ紹介90s 90年代 をはじめ、アウター や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております!☑️当店の商品は、送料無料・24時間365日即購入OK‼️☑️値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい(^^)フォロワー様・複数購入の方は更にお値引きいたします⭐️ ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着屋オリバー✴️発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます⭕️ ✴️さいごに皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています(^^)是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ✌️管理番号:23ss0393

