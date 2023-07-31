【正規通販】 GNU 22-23 LADIES 148.5cm グヌー CHOICE ボード

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#スノーウエアジャケット
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商品の情報
|商品のサイズ
|145cm-150cm未満
|ブランド
|リブテック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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TORQREX 157cm
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22-23 GNU LADIES CHOICE グヌー 148.5cmになります。レディースモデルでとても人気となったモデルです。有名ライダーさんも使用しているモデルです。148.5サイズは希少かと思います。この機会にいかがでしょうか？定価108900円(税込)JAMIE ANDERSON（ジェイミーアンダーソン）プロモデルL.CHOICEはジェイミー アンダーソンとパートナーを組み、進歩と遊び心のバランスを取った完璧なチューンがされており、超軽量なG3コア、C2x形状、アシメトリー、そして今期はカーボンパワーバンドが入りました。そしてジェイミーのエコマインドを取り入れ、素材と製造工程にこだわりました。アートはSarah King @sarahkingart によるエコ・サブリメイテッドグラフィック。バートン BURTONボルコム VOLCOMディーラックス DEELUXEサロモン SALOMONライド Rideオークリー OAKLEYリブテック LIBTECHスノーボードスミス Smithローム RomeSDS#スノーウエア#スノーボードウエア#スノーウエアジャケット#snowboardwear#snowboard#ノマディックBURTON バートンSPY スパイOAKLEY オークリーSmith スミスrevolt リボルトHEAD ヘッドDRAGON ドラゴン
商品の情報
|商品のサイズ
|145cm-150cm未満
|ブランド
|リブテック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし