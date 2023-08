USA購入 正規新品 THE NORTH FACE ノースフェイスTHRML JACKET 中綿入り ジャケット US限定 PRIMALOFT DRYVENT 撥水 ハーフドームロゴ アウトドア(S)黒 190122-175

表示サイズ

MENS S ※USサイズになりますので、実寸サイズをご確認下さい。

実寸サイズ

衣類は全て平台に平置きし外寸を測定しております。

商品によっては若干の誤差が発生する場合がございます。

多少の誤差はご了承ください。

身幅53cm 肩幅46cm 袖丈68cm 着丈74cm

素材

SHELL/FACE:86% POLYESTER 14% ELASTANE

BACK:100% POLYESTER

FRONT/HOOD/SLEEVE LINING:100% POLYESTER

柄・色

TNF BLACK

アメリカ 「THE NORTH FACE」正規ショップにて購入いたしました

(100%正規品ですのでご安心下さいませ)

※新品を試着して自宅にて保管してます。新品ですが一度着用してます。

ご購入後の返金・返品・交換はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

USA購入 正規新品 THE NORTH FACE ノースフェイスTHRML JACKET 中綿入り ジャケット US限定 PRIMALOFT DRYVENT 撥水 ハーフドームロゴ アウトドア(S)黒 190122-175 表示サイズMENS S ※USサイズになりますので、実寸サイズをご確認下さい。実寸サイズ衣類は全て平台に平置きし外寸を測定しております。 商品によっては若干の誤差が発生する場合がございます。 多少の誤差はご了承ください。身幅53cm 肩幅46cm 袖丈68cm 着丈74cm素材SHELL/FACE:86% POLYESTER 14% ELASTANEBACK:100% POLYESTERFRONT/HOOD/SLEEVE LINING:100% POLYESTER柄・色TNF BLACKアメリカ 「THE NORTH FACE」正規ショップにて購入いたしました(100%正規品ですのでご安心下さいませ)※新品を試着して自宅にて保管してます。新品ですが一度着用してます。ご購入後の返金・返品・交換はご遠慮下さい。

