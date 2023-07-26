充実の品 131666 洗濯機［4.5kg］(アクア) 洗濯機

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商品の説明
131666 洗濯機［4.5kg］(アクア)
送料無料❗️引っ越し・一人暮らし❗️家電セット・冷蔵庫洗濯機・1492番1321番
やや傷や汚れあり
東芝 全自動電気洗濯機 AW-7D5 ☆設置場所までお届け可能
東芝洗濯機7キロ AW-7G6 2019年製
Y088 超美品 YAMAZEN 全自動洗濯機 5.0kg YWMA-50
全自動洗濯機[高濃度クリーン浸透RX＆3Dアクティブ洗浄]
【8/12以降発送】TOSHIBA 洗濯機 2013年製
【洗濯4.5kg/ホワイト】 AQW-S4M-W
◆2017◆Hisense 4.5kg 洗濯機【◆HW-T45C】◆◆◆◆
2022年製
ビートウォッシュBW-X120H(W) WHITE
【新品・未使用】ドラム式洗濯機アイリスオーヤマHD71
●商品説明
佐藤あんみつ様専用✨Panasonicドラム式洗濯機✨
たのメル便発送 東芝 全自動洗濯機 AW-8V8
基本情報 商品小分類:全自洗
N様専用【○2022年製○ハイアール○4.5kg○洗濯機(^^)/】
メーカー:アクア
【購入条件あり】AQUA AQW D500 L ドラム式洗濯機
ブランド:AQUA
‼️送料設置無料‼️1156番 Hisense✨電気洗濯機✨HW-K55E‼️
JANコード:4562335448675
ハイアール全自動洗濯機5.5kg
型番:AQW-S4M(W)
分解清掃済み❗️TOSHIBA 東芝 洗濯機 ZABOON 2021年製
色名称:ホワイト
AQUA アクア 洗濯機 4.5kg 一人暮らし AQW-S45A 単身赴任等
商品生産国:中国
131666 洗濯機［4.5kg］(アクア)
商品特徴・仕様
19年製!Panasonic 7kg NA-FA70H6
■布傷みを抑えてしっかりもみ洗い「3Dアクティブ洗浄」
★送料・設置無料★ 中古 中型洗濯機 YAMADA (No.6134)
トールウイングパルセーターで衣類を大きくかくはん。タテとヨコ方向の立体水流で洗いムラを抑え、
札幌限定★東芝◆ステンレス槽洗濯機◆5.0kg◆AW-5GA1◆2022年
メリハリのある凹凸のスクラブドラム壁面で衣類をしっかりもみ洗いします。
♦️SHARP a1366 洗濯機 5.5kg 2020年製 11,-♦️
また排水穴を小さくすることで布傷みを抑えます。
地域限定送料無料 美品 シャープ ドラム式洗濯乾燥機 ES-S7F
■繊維の奥から汚れを落とす「高濃度クリーン浸透」
地域限定送料無料 美品 パナソニック ドラム式洗濯乾燥機 NA-VG730L
少ない水量からパルセーターを回転させることで洗剤を素早く溶かします。
電気衣類乾燥機 NH-D502P パナソニック
高濃度の洗剤液を繊維の奥まで浸透させてから洗うことで汚れを落としやすくします。
National ナショナル 2008年製 ドラム式洗濯機 NA-VR2200L
■見やすく使いやすい 「お好み設定＆残時間表示」
‼️送料設置無料‼️ 48番 日立✨電気洗濯機✨NW-8SY‼️
予約タイマーは2-24時間後まで設定可能。洗い時間 ・ すすぎ回数 ・ 脱水時間もお好みで選べるので、
23区&地域限定送料込み パナソニック ドラム式洗濯乾燥機 NA-VX9700R
汚れや洗濯物に合わせた「お好み」の洗い方が設定できます。
パピヨン様専用 洗濯機 日立 白い約束 ホワイト 2015年 たのめる便
インバータ:無
‼️送料設置無料‼️ 154番 アクア✨電気洗濯機✨AQW-S50E1‼️
洗濯容量:4.5kg
RM-JD019
洗濯槽種類:ステンレス槽
SHARP 洗濯機 ES-TX5D-S 2020年 乾燥機 高性能 M0252
風呂水ポンプ:無
⭐️HITACHI⭐️ドラム式洗濯乾燥機2017年11kg/6kg大阪市近郊配送無料
全自洗タイプ:非ドラム式
★送料・設置無料★ 中古 中型洗濯機 パナソニック (No.2036)
ドライ対応:有
関東限定送料無料 ツインバード 洗濯機 0331あわ1 H 220
洗濯時標準使用水量（定格）:90L
日立風アイロンビッグドラム2019年式
洗濯時消費電力量（定格）:88Wh/回
シャープ AS-AG1 洗濯機用銀イオンホース
洗濯時運転音:35dB
TOSHIBA 東芝 洗濯機 AW-45M9 4.5kg 2021年製 F305
脱水時運転音:47dB
INAX CW-RG20 BN8
洗濯時運転時間（定格）:37分
【新品】パナソニック ナノイーX搭載 脱臭ハンガー MS-DH100 未使用品
洗浄方式:3Dアクティブ洗浄＆高濃度クリーン浸透
♦️SHARP a1367 洗濯機 5.5kg 2020年製 9,-♦️
乾燥方式:風乾燥
キレイな洗濯機、5.5kg.全国送料設置無料
設置可能防水パン（内寸奥行）:498mm以上
IRIS HD71-W/S （2019年式）
洗濯時消費電力（定格）:300W
パナソニック 全自動洗濯機 6.0kg 2021年製
超美品 日立 ビートウォッシュ 全自動洗濯機 BW-V80C
サイズ
送料無料❗️引っ越し・一人暮らし❗️家電セット・冷蔵庫洗濯機・2131番1639番
W:525
ET72番⭐️ 7.0kg⭐️ SHARP電気洗濯機⭐️
D:500
Haier 3.3kg 洗濯機 一人暮らし向け コンパクト【地域限定配送無料】
H:890mm
BD-NX120C 日立 ドラム式洗濯乾燥機
全国送料無料★3か月保障★洗濯機★2020年★NA-F50B13★S-646
定格電圧:100V
19年8Kg東芝洗濯機 2306291629
定格周波数:50/60Hz
美品 アクア AQUA 洗濯機 AQW-S5E9 2022年製
定格消費電力:300/320W
Panasonic ドラム式洗濯機 NA-VX9500
商品の情報
ブランド
アクア
商品の状態
やや傷や汚れあり
30日迄★美品 中古★東芝 4.2kg 洗濯機【AW-42SMC】F782
【極美品】SY135 XPB08-F2 コンパクト折りたたみ洗濯機
‼️送料設置無料‼️ 2568番 ハイアール✨電気洗濯機✨JW-K42K‼️
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131666 洗濯機［4.5kg］(アクア)やや傷や汚れあり全自動洗濯機[高濃度クリーン浸透RX＆3Dアクティブ洗浄]【洗濯4.5kg/ホワイト】 AQW-S4M-W2022年製●商品説明基本情報 商品小分類:全自洗メーカー:アクアブランド:AQUAJANコード:4562335448675型番:AQW-S4M(W)色名称:ホワイト商品生産国:中国商品特徴・仕様■布傷みを抑えてしっかりもみ洗い「3Dアクティブ洗浄」トールウイングパルセーターで衣類を大きくかくはん。タテとヨコ方向の立体水流で洗いムラを抑え、メリハリのある凹凸のスクラブドラム壁面で衣類をしっかりもみ洗いします。また排水穴を小さくすることで布傷みを抑えます。■繊維の奥から汚れを落とす「高濃度クリーン浸透」少ない水量からパルセーターを回転させることで洗剤を素早く溶かします。高濃度の洗剤液を繊維の奥まで浸透させてから洗うことで汚れを落としやすくします。■見やすく使いやすい 「お好み設定＆残時間表示」 予約タイマーは2-24時間後まで設定可能。洗い時間 ・ すすぎ回数 ・ 脱水時間もお好みで選べるので、 汚れや洗濯物に合わせた「お好み」の洗い方が設定できます。インバータ:無洗濯容量:4.5kg洗濯槽種類:ステンレス槽風呂水ポンプ:無全自洗タイプ:非ドラム式ドライ対応:有洗濯時標準使用水量（定格）:90L洗濯時消費電力量（定格）:88Wh/回洗濯時運転音:35dB脱水時運転音:47dB洗濯時運転時間（定格）:37分洗浄方式:3Dアクティブ洗浄＆高濃度クリーン浸透乾燥方式:風乾燥設置可能防水パン（内寸奥行）:498mm以上洗濯時消費電力（定格）:300WサイズW:525D:500H:890mm定格電圧:100V定格周波数:50/60Hz定格消費電力:300/320W
商品の情報
ブランド
アクア
商品の状態
やや傷や汚れあり
充実の品 131666 洗濯機［4.5kg］(アクア) 洗濯機
375
51分钟前
充実の品 131666 洗濯機［4.5kg］(アクア) 洗濯機
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24,800
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131666 洗濯機［4.5kg］(アクア)
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
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1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
56c9f7aaf
1357
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
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充実の品 131666 洗濯機［4.5kg］(アクア) 洗濯機
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