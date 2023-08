即購入大歓迎です

VETEMENTS LOGO FRONT BACK Tシャツ

フォロワー様お値下げ頑張ります!

リピーター様とまとめ買いはもっと頑張ります!!

.

.

.

☑︎希少なダブルネーム

.

.

.

ブランド/hysteric glamour

master mind

サイズ/M

採寸/着丈66cm,身幅50cm,肩幅42cm,袖丈20.5cm

*素人採寸のため、多少の誤差は御容赦願います。

カラー/くすみブルー

-------------商品説明-------------

ヒステリックグラマーとマスターマインドのコラボTシャツです

上質感あるごくうっすら光沢ある綿生地で、ジャストサイズ目な新鮮なシルエット

お馴染みのヒスガールプリントとマスターマインドらしいスカルプリントなど相性の良い両ブランドらしいデザイン

くすんだブルーとそろそろ流行りそうなVネックデザインも良く、感度の高いファッションピープルにおすすめな1着です

他にもエッジが立ったTシャツ多数ご紹介してます。

#DigDugTees

----------------------------------

素材/綿100%

原産国/日本製

状態/特筆すべき傷、汚れはありません。

古着にご理解ある方のご購入をお願いいたします。

.

.

.

*商品は入金確認後、基本24時間以内に発送致します。

*タバコ吸いません、ペット飼っておりません

.

.

.

Dig-Dug全商品

#UsedselectDigDug

L

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

即購入大歓迎ですフォロワー様お値下げ頑張ります!リピーター様とまとめ買いはもっと頑張ります!!...☑︎希少なダブルネーム...ブランド/hysteric glamourmaster mindサイズ/M採寸/着丈66cm,身幅50cm,肩幅42cm,袖丈20.5cm*素人採寸のため、多少の誤差は御容赦願います。カラー/くすみブルー-------------商品説明-------------ヒステリックグラマーとマスターマインドのコラボTシャツです上質感あるごくうっすら光沢ある綿生地で、ジャストサイズ目な新鮮なシルエットお馴染みのヒスガールプリントとマスターマインドらしいスカルプリントなど相性の良い両ブランドらしいデザインくすんだブルーとそろそろ流行りそうなVネックデザインも良く、感度の高いファッションピープルにおすすめな1着です他にもエッジが立ったTシャツ多数ご紹介してます。#DigDugTees----------------------------------素材/綿100%原産国/日本製状態/特筆すべき傷、汚れはありません。古着にご理解ある方のご購入をお願いいたします。...*商品は入金確認後、基本24時間以内に発送致します。*タバコ吸いません、ペット飼っておりません...Dig-Dug全商品#UsedselectDigDugL

