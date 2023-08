独特な店 NEW ニンテンドー2DS LL ブラック×ライム 携帯用ゲーム本体

◆ Newニンテンドー2DS LL ブラック×ライム◆

セット内容(付属品完品)

・2DSll本体

・タッチペン純正付属品(本体挿入済み)

・ARカード

・かんたんスタートガイド

・外箱(内箱含む)

・メモリーカード4GB

【商品状態】

・購入後すぐに画面に保護フィルムを貼りましたので、液晶はほぼ傷のない綺麗な状態です。

(画面は保護フィルムを貼ったままの状態ですので、不要でしたら取り外してください。)

・本体は目立った傷のない、良い状態かと思います。

・写真にてご確認下さい。

・写真に載っているもの以外付属されません。

・動作確認済み

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 目立った傷や汚れなし

