売れ筋がひ新作！ UNDEFEATED Champion 別注 パーカー リバースウィーブ パーカー

UNDEFEATED JAPAN限定Champion “REVERSE WEAVE” Collection.フロントに“5-STRIKES”、バックに大きく“UNDFTD” のステンシルロゴを配した、フーディースウェット。今シーズンは「USMC(アメリカ海兵隊)」をソースとした、ミリタリーライクなデザインがポイントです。コットンをメインで使用した11.5ozの裏起毛ジャージーを使用し、保温性抜群の仕上がりに。サイドにはリバースウェーブの 代名詞“アクションリブ” 付きなので、動きやすく縦縮みも軽減される仕様です。Champion特有の素材感にUNDFTDらしさをプラスした、まさに両ブランドのアドバンテージが光る1着。※ロゴのプリントに関してWHITE/GRAY:染み込みプリントでデザインされています。新品未開封ですが、自宅保管にご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。即購入可能です。supreme THE BLACK EYE PATCH NEIGHBORHOOD Stussy Off-White WTAPS HUF BAIT X-LARGE SILAS Girls Don't Cry Wasted Youth HUMAN MADE VK DESIGN WORKS supreme THE BLACK EYE PATCH NEIGHBORHOOD Stussy Off-White WTAPS HUF BAIT SILAS シップス ロンハーマン Ron Herman RHC ジャクソンマティス CHAMPION NIKE FREAK'S STORE フリークスストア United Arrows ユナイテッドアローズ アーバンリサーチ tomorrowland トゥモローランド アメリカンラグシー ジャーナルスタンダード ナノユニバース スタンダードカリフォルニア LOUNGE LIZARD ラウンジリザードSTUDIOUS ステュディオスNIKE ナイキ asics アシックス puma プーマアンダーアーマー UNDER ARMOURニューバランス New Balance フィラ FILAザ・ノース・フェイス The North Faceアディダス オリジナルス adidas Originals

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンディフィーテッド 商品の状態 新品、未使用

