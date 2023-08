ADER ERROR

原宿のモンキータイムで購入しましたが

着る機会がないのと金欠のため出品します汗

タグも切ってない未使用品です

ハンガー掛け保管だと肩が伸びるので

軽く畳んで暗所で保管していました

◾︎定価

54,500円

◾︎商品詳細

コットン混のケーブル編みカーディガン

パネル仕立て

フロントボタン

背面にロゴタグ

Vネックの襟、袖口、裾はリブ編み

全体にダメージ加工

◾︎カラー

グレー

◾︎サイズ 1

UNIQLOだと

XLくらいです

着丈 71cm

肩幅 50cm

身幅 61cm

袖丈 24cm

素人の測りなので

誤差はご了承ください

◾︎素材

コットン 75%

アクリル 29%

◾︎生産国

大韓民国

即購入可能です!

よろしくお願い致します

アーダーエラー

グレー カーディガン

セーター ニット

メンズ レディース ユニセックス

韓国ファッション

韓国ストリート

韓国ブランド

建築家デザイナー

Maison Kitsune

キツネ プーマ

ZARA PUMA

などとコラボしてます!

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アーダーエラー 商品の状態 新品、未使用

ADER ERRORグレー コットン カーディガン原宿のモンキータイムで購入しましたが着る機会がないのと金欠のため出品します汗タグも切ってない未使用品ですハンガー掛け保管だと肩が伸びるので軽く畳んで暗所で保管していました◾︎定価54,500円◾︎商品詳細コットン混のケーブル編みカーディガンパネル仕立てフロントボタン背面にロゴタグVネックの襟、袖口、裾はリブ編み全体にダメージ加工◾︎カラーグレー◾︎サイズ 1UNIQLOだとXLくらいです着丈 71cm肩幅 50cm身幅 61cm袖丈 24cm素人の測りなので誤差はご了承ください◾︎素材コットン 75%アクリル 29%◾︎生産国大韓民国即購入可能です!よろしくお願い致しますアーダーエラーグレー カーディガンセーター ニットメンズ レディース ユニセックス韓国ファッション 韓国ストリート韓国ブランド建築家デザイナーMaison Kitsuneキツネ プーマZARA PUMA などとコラボしてます!

