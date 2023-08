★ヒスミニ 雑貨、小物まとめ売り

ヒスミニファンの間ではプレミアが付くほどの人気な商品もあり(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

【新品未使用】

1 ピンクフェルトバッグ

2 ランチプレートセット

3 ミニ総柄バッグ

4 レジャーシート

5 水色コップ

6 ガラスキャニスター×2

7 ホワイトボード

8 メモパッド

9 ペンケース

10 ボディーバッグ

11 システム手帳リング式

12ハードケース(未使用ですがチャックのゴム部分劣化でボロボロです)

13 鉛筆

【USED】

14 白エナメルトートバッグ

15 マフラー

16 傘

17 KIDS in Car 手足揺れます

18 ドール柄総柄フリース素材毛布 約140×90

ボタン付いててポンチョになったりします。

19 防犯ブザー(電池交換必要です)

20 黒ハンドメイドポーチ

21 柔らかい厚手のビニール素材ポーチ

22 モバイルケース

23 紙袋大×3、中×1、ビニール素材×3

24 ポストカード、カードカタログ(中身揃ってません)など

※16、19、21、22使用感あり。

それ以外は1回~数回使用などです。

★長期自宅保管品

★神経質な方は御遠慮下さい

申し訳ありませんがまとめての出品となります。

バラ売りはしません。

勿体なくて使えず、長期保管していたものばかりです。外箱や袋、商品自体に劣化があるものもありますが大切にして頂ける方お願いします。

他にも色々出品中

#LinoOPEN

で表示されます。

何故か全て表示にならない時があります(;´д`)

#ヒステリック #バッグ #エナメル #総柄 #ドール柄 #ガラス #キャニスター #小物 #雑貨 #マフラー #レジャーシート #ランチ #プレート #コップ #スプーン #フォーク #防犯ブザー #傘 #かさ #ホワイトボード #メモ帳 #ペンケース #鉛筆 #ボディー #ハンドメイド #ポーチ #紙袋 #袋 #ポーチ #ハードケース #ケース #カメラ #デジカメ #システム手帳 #6穴 #リング #ファイル #ペン立て #ポストカード #ピンク #ヒスミニ #ミニ #黒 #ピクニック #プレート #皿 #まとめ #毛布

#ハーフケット #レア #希少 #プレミア #キャンプ

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、夏、秋、冬

89

商品の情報 ブランド ヒステリックミニ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ヒステリックミニ 商品の状態 新品、未使用

