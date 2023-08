○アイテム

新品未使用 ステラマッカートニー ステラロゴ クロスボディショルダー

CELINE セリーヌ

ショルダーバッグ 星 KEITA MARUYAMA

ショルダーバッグ ワンショルダーバッグ

【極美品】ケイトスペードフラワージャガード バケットバッグ 日本限定カラー

ポシェット クロスボディ カバン 鞄

Burberry バーバリー ショルダーバッグ ノバチェック ヴィンテージ

メッセンジャー ボディバッグ

極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ レザー トート ハンドバッグ 黒

マカダム柄 ブラゾン トリオンフ

ヘルツ ドイツホックのかぶせショルダー

ブランドロゴ ゴールド金具

コーチ COACH ショルダーバッグ 2way シンプル黒定番 新品未使用本物

OLD old オールド ビンテージ vintage

✨GUCCI オールド ショルダーバック マイクロGG インターロッキング

ヴィンテージ 通勤通学 レディース

【新品・未使用】ロンシャン アンドレ 限定コラボ トップハンドルバッグ XS

斜めがけ 肩がけ ロック式

minitmute ミニミュート チェーン スモール ショルダーバッグ ピンク



J&M Davidson カーニバル 美品

○サイズ

アヤコバック ポタリ シルバー

タテ20cm

マルニショルダーバック

ヨコ25cm

極美品☆MICHAEL KORSマイケルコース 2wayショルダーバッグ レザー

マチ8cm

良品✨グッチ ショルダーバッグ シェリーライン GG柄 PVCレザー ブラック



【あや 3点〜様専用】PRADA プラダ サフィアーノ ショルダー ブラック



【美品 鑑定済】PRADA ショルダーバッグ ゴールド金具 三角プレート 黒

平置き実寸。

ボーイシャネルチェーンウォレット。

着画はお断りいたします。

miumiu マドラス 2wayバッグ



【極美品】イヴサンローラン 2way ショルダーバッグ リザード ゴールド金具



トリーバーチ テア ブラック黒シボ革 チェーンショルダーバッグ トートバック

○状態

オールドコーチ9978

多少の使用感ございますが、使用に関して問題ありません。まだまだ長くお使い頂けます。

ハーフムーンバッグ(エンボスレザー)



レア★新品 Bottega Veneta SHELL ショルダーバッグ ミニ

状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。

新品 マイケルコースバッグ ピンク 2way シグネチャー スモールサッチェル

分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。

coach シグネチャー コーテッド キャンバス ショルダーバッグ



【美品】JIMMY CHOO ジミーチュウ ハンドバッグ マデリン 2way

○カラー

【本日限定】美品 フェンディ FENDI マンマバケット ブラック×レッド

ブラウン 茶色

Telfar バッグ 鞄 緑



COACH コーチ Sky Rose Print ウォレット ショルダーバッグ

○素材

トリーバーチ ポシェットバッグ

レザー 革

VASIC A4収納 EVER ヴァシック トートバッグ ハンドバッグ 本革



GUCCI オールドグッチ チェーンショルダーバッグ レザー 黒 正規品

○配送

ヴィア・ミニ・チェーン・サッチェル・ディアマンテ・プリズム

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

【美品】Telfar global テルファー ショルダーバッグ ブラック

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

OHGA チャーム付きバッグ



genten ゲンテン ロゴ刻印 フラップショルダーバッグ ゴードベーシック

○付属品

希少 人気 イルビゾンテ ショルダーバッグ レザー ブラウン ブランドロゴ型押し

タイトルに記載がない限り本体のみとなります。

フィリップリム ショルダーバッグ



✨人気✨セリーヌ ショルダーバッグ マカダム柄 ガンチーニ PVC レザー

大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。

美品★保存袋付 セリーヌ ヴィンテージ ショルダー レザー 黒 ゴールド金具



52B59|美品|トリーバーチ チェーンバッグ 本革 レッド キルティング

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

未使用 コーチのショルダーバッグ

149500623

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○アイテムCELINE セリーヌショルダーバッグ ワンショルダーバッグポシェット クロスボディ カバン 鞄メッセンジャー ボディバッグマカダム柄 ブラゾン トリオンフ ブランドロゴ ゴールド金具OLD old オールド ビンテージ vintageヴィンテージ 通勤通学 レディース斜めがけ 肩がけ ロック式○サイズタテ20cmヨコ25cmマチ8cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少の使用感ございますが、使用に関して問題ありません。まだまだ長くお使い頂けます。状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。○カラーブラウン 茶色○素材レザー 革 ○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○付属品タイトルに記載がない限り本体のみとなります。大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。149500623

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LOEVVE ロエベ ショルダーバッグLOUIS VUITTON モノグラム ネオノエ美品 コーチ COACH バッグ ショルダーバッグ 黒【未使用品】MARNI マルニ museo ミュゼオChloe ドリュー チェーンショルダーバッグ ブラック123EE FENDI フェンディ ショルダー バイザウェイ 2way 黒色CHANELシャネルカーフスキン2.55Vステッチチェーンショルダー23番台【中古】ルイヴィトン サンクルー ショルダーCHANEL ノベルティ バッグ【カメリアチャーム&タッセル】【極美品】GUCCI グッチ ショルダー バッグ サコッシュ GGキャンバス